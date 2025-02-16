太陽開騷唱《月亮代表我的心》　與粉絲慶祝情人節

韓團Big Bang成員太陽去年再次展開個人巡迴演出《THE LIGHT YEAR》，更於2月初在首爾舉行了安可場演出， 而一連兩日舉行的《TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN MACAU》首場澳門演出已於15日順利舉行，他傾力演唱多首經典歌曲，包括《VIBE》、《ONLY LOOK AT ME》和《WEDDING DRESS》等，適逢情人節，太陽還特別準備了浪漫驚喜，不單在演唱《I NEED A GIRL》時，走到觀眾席與粉絲近距離互動，更翻唱經典情歌《月亮代表我的心》，作為送給粉絲的特別禮物。他表示自己非常喜歡這首金曲，歌詞亦能貼切地表達他對粉絲們的心意！

當晚太陽又演唱了Big Bang經典歌曲串燒，又以他的人氣名曲《RINGA LINGA》炒熱氣氛。安可環節中，粉絲們也沒有忘記與太陽的浪漫約定，以大合唱《月亮代表我的心》代替安可口號，讓太陽感到既溫馨又感動。他表示在後台聽到粉絲的歌聲，真的非常動容，承諾不會讓大家久等，定將繼續以更好音樂和舞台來答謝粉絲的支持。