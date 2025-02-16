周潤發拖大隊撐新戲　全英台詞震懾觀眾

影帝周潤發日前與一班跑友包括：盧海鵬、劉江、苗僑偉、戚美珍、李司棋、張達明、黃日華、白茵、周家怡、方中信、蔡一智、陳山聰、唐詩詠、蕭正楠、黃翠如、梁家樹夫婦、潘耀明導演及音樂人陳輝陽等超過百人一起入場觀看電影《唐探1900》，該電影是由「百億導演」陳思誠夥拍戴墨聯手執導，王寶強、劉昊然領銜主演及周潤發特邀主演，周潤發首個出場畫面，全場便報以掌聲，大家也被周潤發一場全英語對白觸動神經。

座上客之一周家怡對周潤發演出讚不絕口，蔡一智亦覺得聽證會一場特別深刻：「好耐冇睇到周潤發咁細膩嘅演出，王寶強笑位好多，好多演員都做得好好。」至於有看過「唐探系列」的陳山聰道：「寶強一貫搞笑、幽默，今次多咗周潤發，以偵探的角度，有啲搞笑、輕鬆帶出華人血淚史。」唐詩詠則大讚編劇將故事人物縱橫交錯，電影亦悲亦喜，而準媽準爸黃翠如與蕭正楠，除了是周潤發鐵粉外，亦因在網上看了好多《唐探1900》的訊息，期待已久入場欣賞。

第一次靜心坐下欣賞全片的周潤發，看畢後坦言感到十分開心，對於那一場全英語的對白，周潤發坦言做了不少事前準備工夫，包括預先自拍一條演出片段，讓導演知道他大概會如何處理這場戲的演出。