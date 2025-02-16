菊梓喬秘密取消追蹤保錡　「保菊戀」疑似玩完

ERROR成員保錡上月高調認愛菊梓喬，正式公開戀情，豈料僅半個月，菊梓喬卻被揭社交網取消追蹤保錡，疑似「見光死」，即傳出分手疑雲。

保錡與菊梓喬（Hana）去年8月被爆撻着，拍拖盛傳多時甚至有指經已發展至同居關係，直至上月保錡生日兼ERROR開騷時，才突然兩度以「女朋友」來為Hana正名，正式承認情侶關係。惟劇情峰迴路轉，Hana的社交網原來已經秘密取消追蹤保錡，不過反觀保錡則依然繼續追蹤女友，但在日前情人節（14日）僅貼出與粉絲合照，並留言：「Happy valentine's Day！你是我生命中特別的存在。Thank you all of you！」，但就隻字未提Hana，未知「保菊戀」是否陷入冷戰。

其實2人拍拖以來波折重重，保錡曾傳「孔雀開屏」暗撻「體育女神」黃捷穎，而Hana亦曾出席陳百祥生日會，與賭王兒子何猷亨合唱而傳撇保錡攀富二代，但感情始終未受影響，Hana更頻頻以正印身份公開撐男友，愈愛愈高調，如今卻離奇「斷交」，消息一出即令城震驚，更惹來網民揣測不斷。有網民估計2人「見光死」，亦有人重提保錡早前網晒與陳百祥合照，辣着粉絲掀脫粉潮，導致要跪低道歉承認自己「開了一個不好笑的笑話」，有指當日正是Hana帶保錡到陳百祥家中拜年促成合照，疑成今次鬧情變的導火線。