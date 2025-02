菊梓喬秘密取消追蹤保錡　「保菊戀」疑似玩完

ERROR成員保錡上月高調認愛菊梓喬,正式公開戀情,豈料僅半個月,菊梓喬卻被揭社交網取消追蹤保錡,疑似「見光死」,即傳出分手疑雲。

保錡與菊梓喬(Hana)去年8月被爆撻着,拍拖盛傳多時甚至有指經已發展至同居關係,直至上月保錡生日兼ERROR開騷時,才突然兩度以「女朋友」來為Hana正名,正式承認情侶關係。惟劇情峰迴路轉,Hana的社交網原來已經秘密取消追蹤保錡,不過反觀保錡則依然繼續追蹤女友,但在日前情人節(14日)僅貼出與粉絲合照,並留言:「Happy valentine's Day!你是我生命中特別的存在。Thank you all of you!」,但就隻字未提Hana,未知「保菊戀」是否陷入冷戰。

其實2人拍拖以來波折重重,保錡曾傳「孔雀開屏」暗撻「體育女神」黃捷穎,而Hana亦曾出席陳百祥生日會,與賭王兒子何猷亨合唱而傳撇保錡攀富二代,但感情始終未受影響,Hana更頻頻以正印身份公開撐男友,愈愛愈高調,如今卻離奇「斷交」,消息一出即令城震驚,更惹來網民揣測不斷。有網民估計2人「見光死」,亦有人重提保錡早前網晒與陳百祥合照,辣着粉絲掀脫粉潮,導致要跪低道歉承認自己「開了一個不好笑的笑話」,有指當日正是Hana帶保錡到陳百祥家中拜年促成合照,疑成今次鬧情變的導火線。