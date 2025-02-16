「姊妹團」成員陳家樂另有任務　幫周家怡婚宴搵筍盤

藝人衛詩雅與醫生男友周祉安今日（16日）拉埋天窗，晚上於金鐘舉行婚宴，擔任「姊妹團」的陳家樂和周家怡齊齊受訪，家樂笑言自己有特別任務，便是幫周家怡物色另一半：「周醫生有好多筍盤，我叫佢（周家怡）盡量控制自己唔好太豪邁。」周家怡則不聽勸說，笑言會做番自己：「愛我嘅話，係愛我真人嘛。（會唔會搶花球？）以前搶過，冇乜用。」陳家樂即笑言：「唔爭氣，要繼續搶，可能命中注定咗60歲，搶多幾次會提早呢！」問周家怡在婚宴上，可有看中「目標」，她即說：「冇留意，我要澄清今日嚟唔係咁（識男朋友)，係嚟祝賀Michelle，感謝大家咁戥我心急，我ok，一個人都可以好精彩。」

有指家樂今晚會表演，他則表示：「今日好多人同我打氣，但可能誤會咗，我係應承咗Michelle唱歌，但係之後嘅親人晚宴，今晚唔會，咁多巨星係度，同埋我結婚嘅時候，唱到炒咗聲，老闆叫我唔好再唱。」周家怡指今次做姊妹好輕鬆，只是負責收禮，問到會否幫一對新人頂酒？她謂：「Michelle有咁想過，今晚咁多貴賓，請大家都高枱貴手，驚飲完會見到我太豪邁嘅一面。」家樂大爆衛詩雅父親性格幽默：「佢同我講，我好快會結婚，我話我結咗囉喎，佢就話：『我講你個女呀！』哈哈，梗係唔得，佢（指囡囡）呢刻係我嘅！（會唔會同老婆連詩雅追多個？）問過老婆，暫未有特別計劃。（咁會唔會同Michelle分享夫妻相處之道？）每個人都唔同嘅，Michelle就比較強勢，（你喺屋企唔強勢？）我都強勢。」