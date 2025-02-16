衛詩雅婚宴筵開24席　戴3卡鑽戒自爆：我話唔要太大隻

藝人衛詩雅（Michelle）與醫美醫生老公周祉安晚上於金鐘一間五星級酒店舉行婚宴，場面星光熠熠。一對新人開席前步出禮堂接受傳媒訪問及祝福，當司儀起哄叫兩人深情對望，兩人顯得有點害羞，Michelle更靦覥大笑及輕拍丈夫，及後二人當眾連咀3、4次放閃，全場起哄。

Michelle透露今晚筵開24席：「都係招呼我圈中戰友及同事們，周醫生啲同事及醫生朋友咁。（3月再擺中式婚宴？）係呀，依家好攰同冇晒力，所以要回一回氣先。」她又指由於老公未做過訪問，故自己都有點緊張，期間她依然未習慣改口叫老公，且自爆：「頭先想叫奶奶講吓嘢，點知叫咗auntie呀。」周祉安則公開感謝太太說：「感謝佢咁愛佢，佢係位好善良嘅人，教曉我乜事都用大愛去包容，咁我哋又有共同嘅價值觀，所以一齊行落去﹗」他又指於教堂行禮時對着神父等讀誓詞很緊張：「讀到眼濕濕，因為係件好嚴肅嘅事，日後我要負起責任嘛。」

Michelle則自爆原本想婚禮前相約父母食飯聊天，可惜因時間匆忙關係，未有做到，不過昨晚有傳短訊給他們感謝養育之恩，又計劃稍後與他們去旅行補數：「俾自己嘅文字感動到喊，又諗番做女嘅時候嘛。（幾時去度蜜月？）起碼完咗金像獎先。（雙方家長有冇催你哋快啲生B？）冇，佢哋好開通，我哋亦冇諗法住。」周祉安被問到會否陪太太出席金像獎即謂：「睇佢安排啦，佢叫就出席，我有幻想過佢得獎嘅場面。」而Michelle手上分別戴上求婚及結婚戒指：「求婚戒指3卡，我話唔需要太大隻，我份人好大頭蝦，易唔見呀。我諗住陣間叫周家怡頂酒，然後我介紹番伴郎團一個靚仔佢識囉。」