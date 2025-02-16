倉澤詩繪理　美乳偶像做啤妹

傳媒總係鍾意小題大造，見到某藝人喺街邊買小食就話對方份人夠貼地，查實呢個形容詞用喺日本寫真界偶像倉澤詩繪理嘅身上會更貼切，事關呢位美少女不時化身啤酒妹，仲會親手為客人斟埋酒添！

選美出身

喺日本有唔少媒體會搞選美活動，當中嘅佳麗往往成為寫真界嘅生力軍，好似今日為大家介紹嘅倉澤詩繪理，亦係選美出身。話說今年25歲嘅詩織理，早喺2018年參加「雜誌小姐選舉」，呢項活動曾停辦7年，復辦後備受注目，嗰屆有超過2,000名參賽者，而阿妹嘅成績都唔錯，成功晉身16強，雖然未能躋身三甲，但就獲得加入藝能界嘅機會，被選為「劇團Miss Magazine」嘅成員。由於詩繪理有一張可愛童顏，笑容又甜到漏，觀眾緣相當好，再加上佢有一副雪白鮮嫩嘅胴體，心口對E奶又分量十足，因而贏得唔少男士嘅歡心。

客串賣酒

剛才提到詩繪理被選為劇團成員，所以出道初期以演出舞台劇為主要工作，2020年更加喺《Slipper Western》一劇擔任女主角添！與此同時，阿妹亦開始進軍寫真界，喺2023年就獲周刊花花公子選為「57周年紀念計劃」入面其中一位新一代寫真偶像。呢個成績對阿妹嚟講好似打咗一支強心針，頻頻參與寫真演出，最近就推出第4隻寫真碟。

另外，詩繪理有時會客串做吓啤酒妹，揹負酒桶喺球場內出現，為球迷奉上新鮮美味嘅生啤！咪以為阿妹只係客串一兩日咁少，查實佢已經將啤酒妹當成兼職，如果大家有機會去日本睇球賽，話唔定可以撞見佢。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：33E-23-34

身為寫真偶像，倉澤詩繪理嘅行事作風可以話係夠晒親民同貼地，除咗化身啤酒妹同球迷互動，仲經常透露社交網，同大家分享生活點滴兼派福利呢！