【是日通勝】

農曆正月二十

乙巳年 戊寅月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、飾垣、平道

忌：遠行、理髮、行喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：47、30、08

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

金牛座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

雙子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

巨蟹座：跟伴侶要學會互相信任，否則易出現爭執。

獅子座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

處女座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

天秤座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

天蠍座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

人馬座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

山羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：事業運上升，無後顧之憂，可以放膽追夢。

雙魚座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）豬 易婚變

鼠：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

牛：桃花運上升，放膽跟心儀對象約會吧！

虎：人際關係出了問題，宜少說話多做事。

兔：有出差機會勿錯過，可讓你一展所長。

龍：改善人緣好時機，面帶笑容不會蝕底。

蛇：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

馬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

羊：健康運稍遜，鍛煉體魄必須坐言起行。

猴：避免先使未來錢，應多留兩個錢傍身。

雞：工作運稍遜，收斂脾氣，勿頂撞上司。

狗：改變做事手法，才有望走出事業困局。

豬：是日沖煞，已婚人士要提防小三出現。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

太歲當頭坐 無喜恐有禍

乙巳蛇年在立春日（今年2月3日22時11分）正式啟動。

不知坊間及媒體從那裏得來的資訊，說正月初一子時上蛇年頭炷香，又有節目會在凌晨零時玩倒數迎蛇年，更有新聞報道員走訪各醫院找尋第一個誕生的蛇B，跟着到股市重開又說蛇年第一天跌市，屬不吉利云云……請幫忙不要再把我們的春節文化搞亂，誤導了大眾。近年中華的春節文化受到外國人關注及尊重，聯合國也搞個慶春節晚會，為甚麼我們卻把中國文化搞得那麽混亂，還說自己這些文化非精密科學，請拿出證據證明吧！我們不是甚麼大師、師傅、專家，而是研究文化的學者，不會說言人之未言來自我宣傳。

說到拜太歲，每年都要在立春後才開始進行，之前仍是還太歲。俗語有云：「太歲當頭坐 ，無喜恐有禍」，但犯太歲不是坊間形容到猛獸那麽凶！

太歲神本為道教的神明，簡稱為「太歲」、「歲神」，也就是年神，相傳每一年都有一位神明掌權當年的凡間事務，這位神便是太歲，太歲有六十位，每一位太歲都有姓名，順序值年，輪流掌管一年的福，即所謂六十花甲，因此人人都要對太歲非常敬畏。

踏入蛇年，屬蛇值太歲，屬虎刑破太歲，屬豬沖太歲，屬猴刑害太歲。人若犯了太歲，要避免當年的運程不太順利，需要「攝太歲」來化解，只需要在立春後的春節期間往廟宇拜祭作福，以求化解，新一年可望平安順利。