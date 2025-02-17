教堂行禮咀足全日！衛詩雅出嫁變喊包　唔急生B

現年40歲的英皇藝人衛詩雅（Michelle），昨日（16日）與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安拉埋天窗，日後甘苦與共，攜手踏上人生新一章。一對新人先於中環天主教總堂行禮，傍晚時分移師金鐘五星級酒店大宴親朋，Michelle全日變身喊包，又與老公連環咀嘴，非常甜蜜！

衛詩雅邀來圈中好友周家怡及陳家樂等組成「星級姊妹團」，容祖兒、蔡卓妍及古巨基等於晚上出席婚宴，而英皇娛樂老闆楊受成、關智斌、泳兒、曾樂彤及關心妍等下午到教堂觀禮，步入聖堂前，衛爸爸細心為女兒披上頭紗，一臉不捨，令新娘子淚灑當場。

晚上婚宴開席前，Michelle與老公接受訪問，司儀起哄叫他們深情對望，兩人顯得有點害羞，Michelle更傻笑輕拍丈夫，及後當眾連咀3、4次，閃爆全場！Michelle透露筵開24席：「都係招呼我嘅圈中戰友及同事們，周醫生啲同事及醫生朋友。（3月再擺中式婚宴？）係呀！依家好攰同冇晒力，要回一回氣先。」被發現未習慣改口叫老公，她怕醜自爆：「頭先想叫奶奶講吓嘢，點知叫咗Auntie，佢都有提我改口。」而周祉安公開感謝太太：「多謝佢咁愛我，佢係好善良嘅人，教曉我乜事都用大愛去包容，我哋有共同價值觀，所以一齊行落去。」

Michelle自爆本想於婚禮前相約父母食飯聊天，可惜因時間太匆忙未能做到，稍後會與他們旅行補數，至於度蜜月，她說：「起碼完咗金像獎先。（雙方家長有冇催生B？）冇，佢哋好開通，我哋亦冇諗法住。」問周祉安會否陪太太出席金像獎，他說：「睇佢安排，佢叫就出席，我有幻想過佢得獎嘅場面。」而Michelle手上分別戴上求婚及結婚戒指，她說：「求婚戒指3卡，我話唔需要太大隻，我份人好大頭蝦，易唔見呀！」又打趣表示婚宴上交由周家怡頂酒：「我會回禮㗎！回番個男友畀佢，兄弟團有個靚仔！」

為周家怡做媒

至於周家怡與陳家樂齊齊受訪，家樂亦笑言要幫家怡物色另一半：「周醫生有好多筍盤，我叫佢盡量控制自己，唔好太豪邁。」周家怡反駁：「愛我嘅話，係愛我真人嘛！（搶花球？）以前搶過，冇用。（有冇睇中目標？）冇留意，今日嚟唔係為咗咁（識男友），感謝大家戥我心急，我一個人都可以好精彩。」問家樂會否向Michelle分享夫妻相處之道，他說：「每個人唔同，佢比較強勢，哈哈！」