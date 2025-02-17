百年基業上的綠色能源轉型　Towngas力拓發展型業務

【特約報道】煤氣公司扎根香港160多年，這家香港歷史最悠久的公用事業機構，不僅見證了城市的發展，更以安全可靠的能源供應，溫暖了無數家庭。煤氣公司始終如一，堅守安全可靠的承諾，供氣可靠度超過99.99%，並不斷提升爐具品質及服務水平，為全港超過200萬住宅及工商客戶締造舒適、便捷的生活。

擁抱綠色，百年企業新使命

面對全球氣候變化，煤氣公司積極轉型，從傳統的公用事業，蛻變為領先的綜合清潔能源供應商。煤氣公司開拓「發展型業務」，瞄準「海、陸、空」三大領域的能源業務，包括綠色甲醇、氫氣及可持續航空燃料（SAF），抓緊綠色能源發展機遇，推動實現碳中和目標。

陸上氫能：啟動城市綠色未來

氫能應用在香港目前仍處於起步階段，煤氣公司憑藉百多年處理氫氣的經驗及技術，推動香港氫能發展。煤氣公司生產的燃氣中，佔約一半是氫氣，可透過遍布全港逾3,700公里的供氣網絡輸送氫氣。氫能的應用場景廣泛，不僅能為城市交通提供動力，還可應用於建築地盤等領域。煤氣公司與志成新能源科技合作，為本港建築地盤等應用場景，提供包括氫能的新能源發電一體化解決方案。煤氣公司亦於將軍澳新界東南堆填區擴展部分的全港首個「綠氫」項目，預計今年投產，日產約330公斤本地製綠氫。

綠色甲醇：駛向零碳航運時代

國際海事組織已訂立目標，2050年前後實現國際航運淨零碳排放，而特區政府也公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，提出香港註冊船舶2026年將碳排放較2019年減少至少11%。煤氣公司捕捉綠色甲醇的市場機遇，其位於內蒙古的甲醇生產廠房，採用自主研發技術，把廢舊輪胎、生物質及都市廢物轉化為綠色甲醇，是亞洲首家量產獲ISCC EU及ISCC PLUS認證綠色甲醇的企業。煤氣公司計劃在大灣區及海南等地增設生產基地，擴大綠色燃料及化工品年產量至100萬噸。早前又與新加坡環球能源合作，共同拓展綠色甲醇船用燃料的供應和分銷業務。

SAF：助力航空業綠色轉型

隨著全球各國陸續推出SAF使用規定，預計2030年全球SAF需求達1,610萬噸。煤氣公司旗下的怡斯萊（EcoCeres）作為佔全球SAF市場約兩成份額、位居全球第二大的SAF廠商，早前與國泰航空及匯豐香港合作，向匯豐香港供應約3400公噸SAF，用於在本港出發的國泰航空航班，推動香港SAF應用。EcoCeres位於江蘇張家港廠房2023年已達15萬噸產量，並正於馬來西亞增建SAF生產廠房，預計今年年中竣工投產，屆時SAF總產能接近50萬噸，有助紓緩全球航空業對SAF的緊張需求。

時代在變，煤氣公司也從不停步，開拓發展型業務，為客戶供應多元化能源，致力協助各界減少碳排放。