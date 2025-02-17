BAFTA｜《教宗選戰》《粗獷派》各掃4獎成大贏家　狄美大熱倒灶失影后

被喻為「英國奧斯卡」的《第78屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）香港時間今日凌晨於倫敦舉行，獲12項最多提名的《教宗選戰》（Conclave）與獲9項提名的《粗獷派建築師》（The Brutalist）各獲4獎打和成為今屆《BAFTA》贏家，其中美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗》大熱姿勢勇奪影帝殊榮，而賽前被一致睇好獲獎的《完美物質》（The Substance）美國女星狄美摩亞（Demi Moore），最終被《阿諾拉》（Anora）美國新星Mikey Madison擊敗奪去影后寶座！

《教宗選戰》除了獲最佳電影與英國電影之外，亦獲最佳改編劇本以及剪接。至於《粗》除了獲最佳男主角之外，亦獲最佳導演、攝影與原創配樂。此外，獲11項提名的歌舞片《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）最終獲兩獎，其中美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）再下一城捧走最佳女配角。而最佳男配角就由《深痛導賞團》（A Real Pain）的Kieran Culkin大熱奪得，並由編導兼男主角謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）代領。而謝西亦獲最佳原著劇本。

【《第78屆BAFTA部分得獎名單》】

最佳電影：《教宗選戰》

最佳英國電影：《教宗選戰》

最佳男主角：艾哲倫保迪（《粗獷派建築師》）

最佳女主角：Mikey Madison（《阿諾拉》）

最佳男配角：Kieran Culkin（《深痛導賞團》）

最佳女配角：素兒莎丹娜（《艾美利亞變奏曲》）

最佳英國編劇、導演或監製首作：《Kneecap》

最佳兒童或家庭電影：《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》

最佳非英語電影：《艾美利亞變奏曲》

最佳動畫電影：《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》

最佳導演：Brady Corbet（《粗獷派建築師》）

最佳原著劇本：《深痛導賞團》

最佳改編劇本：《教宗選戰》

最佳選角：《阿諾拉》

最佳攝影：《粗獷派建築師》

最佳服裝設計：《魔法壞女巫》

最佳剪接：《教宗選戰》

最佳化妝與髮型：《完美物質》

最佳原創配樂：《粗獷派建築師》

最佳美術：《魔法壞女巫》

最佳視覺特效：《沙丘瀚戰：第二部》

最佳音效：《沙丘瀚戰：第二部》

最佳紀錄片：《Super/Man: The Christopher Reeve Story》