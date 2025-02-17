本想改名重新出發！金賽綸生前最後貼文悼念已故文彬

韓片《殺手代父》的24歲女星金賽綸，昨日（16日）驚爆在寓所內離世。據悉她原定相約好友見面，友人抵達其寓所後發現她早已沒有意識、呼吸和心跳，隨即報案，執法人員在當地時間下午4點50分接報到場後，把金賽綸送往醫院搶救不治，執法人員指現場沒有發現外部入侵痕跡，也沒有明確犯罪線索，亦未有發現遺書，將交由國立科學調查研究所進行驗屍，以確定死因。

金賽綸所屬的GOLDMEDALIST事務所昨晚發聲明表示：「對金賽綸的遺憾消息，表達深切哀悼，為故人祈求冥福。」據金賽綸身邊人士透露，金賽綸原本打算改名為「金雅任」希望重新出發，她去年11月拍畢的復出電影《Guitar Man》便成了其遺作，預計今年5月上映。而她生前在社交網最後一次更新的限時動態便是上月26日，上載與韓團ASTRO已故成員文彬於2015年合作拍劇的照片，悼念前年自殺離世的文彬。

不少圈中藝人也有網上悼念金賽綸，曾跟她同一事務所的女星徐睿知上載菊花照悼念，金玉彬亦上傳白菊的黑白照，留言「願逝者安息」。曾與金賽綸合作的金敏哲亦上傳片場照片並寫道：「很高興在電影中見到你飾演我的女兒，願你安息。」