《哪吒2》將登頂全球動畫票房　帶挈內地總票房破200億

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》持續爆火，繼續改寫影史，《哪吒2》衝頂全球動畫榜北美五星評論霸屏，而今日（17日）係該片上映第20天，截至上午9點，《哪吒2》累計票房（含預售及海外票房）已達119.87億人民幣（下同，128.57億港元），與全球動畫電影票房榜第一名《玩轉腦朋友2》123.19億（約132.13億港元）票房冠軍，僅相差3.32億（約3.56億港元），《哪吒2》預計今日將會登頂，成為全球動畫電影票房榜新冠軍。

根據海外票房狀況，《哪吒2》北美首日升至315萬（含140萬提前場）美元（約2,450萬港元），周末兩日含預售超300萬美元，目前海外合計820萬美元（約6,380.25萬港元），已超過當年《哪吒1》總海外票房，更成北美票房第4名。

而尋日（16日）截至21時14分，中國2025年大盤票房（含預售）就已經突破200億，刷新中國影史年度票房最快破200億紀錄，《哪吒2》更係功不可沒，單係其尋日晚上9點時嘅票房為止，就已經佔總票嘅118.81億，成績驚人。內地春節檔上畫影片有《哪吒2》、《唐探1900》、《射鵰英雄傳：俠之大者》等。

另外，網上流出大量《哪吒2》被刪減鏡頭，當中就以打戲部分最多網友留意，《哪吒2》總共做咗1,900多個特效鏡頭，一萬多個特效元素，但因為時長壓力及劇情考慮，怕小朋友睇戲時長太長、部分打鬥畫面太暴力等，而要cut走共計半小時嘅鏡頭設計。導演餃子首次公開部分《哪吒2》被刪減嘅過程版資料，畫面非常精彩：「其實一開始哪吒來到東海和龍王的打鬥比較長，那一段分鏡畫的相當辛苦，也相當精彩。但最後為了劇情的節奏考慮，只能保留劇情最需要的，所以只留下了驚鴻一瞥，他們最精彩的打鬥其實都還沒出現。包括敖丙、哪吒和另外三大龍王的打鬥也是。」對於呢啲遺憾，餃子導演表示：「沒有辦法，只能忍痛割愛，留下的都是最精華的部分。」

網友就叫導演餃子考慮將已刪鏡頭合輯成一套新嘅《哪吒》，或者另外再出一套未刪減版本畀網友睇，而網上亦已流出多個唔同版本嘅《哪吒2》，明顯群情洶湧。