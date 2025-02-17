KKday×韓國觀光公社「探索韓國小都市」活動　韓國通用現金券低至3折

【特約報道】想要逃離首爾、釜山等熱門城市的喧囂，深入探索韓國鮮為人知的一面？KKday聯乘韓國觀光公社推出「探索韓國小都市（Discover Hidden Korea）」活動，與你發現韓國城市之美，發掘韓國隱藏版秘境。KKday推出低至3 折搶價值HK$100 韓國通用現金券，讓你更輕鬆領略韓國不一樣的魅力。

KKday x 韓國觀光公社推出：3 折及5 折韓國旅遊現金券，彈性出發日，適用於韓國產品KKday與韓國觀光公社攜手推出優惠活動，由即日起至2025年4月30日，以3折/ 5折購入價值HK$100韓國旅遊現金券！購買後隨即會收到折扣碼，於KKday 選購精選韓國旅遊產品可即時減HK$100（商品價目必需滿HK$108），現金券的使用有效期及最遲出發日為2025年12月31日。

精選深度遊產品：

絕美韓國東西海岸風光

1. 【券後低至84折】巨濟島一日遊｜巨濟島風之丘、外島和巨濟全景纜車一日遊｜釜山出發

2. 【券後低至9折】韓國京畿道｜安山星光村、九峰島落照觀景臺一天團｜首爾出發

春遊韓國

3. 【券後低至47折】鎮海櫻花節(鎮海軍港節) (日櫻／夜櫻)一日遊 | 釜山出發

4. 【KKday 專屬團｜券後低至42折】南怡島一日遊｜南怡島、抱川香草島、普羅旺斯、江村鐵道自行車｜首爾出發

沉浸式感受韓國歷史與文化

5. 【保證成團｜券後低至68折】慶州特色一日遊｜慶州良洞村、佛國寺、雁鴨池、大陵苑｜釜山出發

6. 【京畿道觀光公社認證｜券後低至91折】水原民俗村+牧場冰淇淋體驗+熱氣球體驗｜首爾出發

絕美韓國東西海岸風光

1. 【券後低至84 折】巨濟島一日遊｜巨濟島風之丘、外島和巨濟全景纜車一日遊｜釜山出發

大江戶：大江戶以其宏偉的梯田景觀和水晶藍色南海的景色而聞名。遊客可以在花園中漫步，探索充滿了無數花卉和植物的美麗花園。

風山：風山被草覆蓋，以其標誌性的風車和俯瞰大海的景色而聞名。這裡也是《夏娃花園》、《旋轉木馬》等熱門韓劇的拍攝地。

韓國巨濟全景纜車可以讓您欣賞巨濟島的美景。它高高在上，展示著青山、蔚藍的大海和令人印象深刻的海岸。您可以享受這個有趣的旅程，欣賞島上的自然風光和村莊，它們在日落時看起來更加美麗。想要發現巨濟之美，就搭乘纜車吧。

巨濟島一日遊

KKday 優惠: 成人HK$657/位，青少年（3 – 12 歲）HK$449/位，嬰兒HK$0

使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即 成人HK$587/位，青少年HK$379/位

（券後相等於低至84折）

出發日期：2025年2月14日至12月31日（逢星期一、三至五）

集合地點：07:00 海雲台5號出口/ 07:40 西面站8號出口/ 08:00 釜山站5號出口

2. 【券後低至9 折】韓國京畿道｜安山星光村、九峰島落照觀景臺一天團｜首爾出發

紙藝博物館是韓國第一個紙雕藝術博物館，是透過用紙和藝術以各種方式表達的文化和藝術與市市民分享的快樂而美麗的藝術博物館。設有兒童藝術館、傳統遊樂體驗中心、韓屋體驗中心、工藝製作體驗中心。

九峰島因有九座山峰而得名。其中，下背岩和下尾岩之間的日落被稱為西海岸最佳景觀。九峰島日落展望台是欣賞西海岸美麗日落和大阜島祕境風光的最佳地點。最佳拍照時機是夕陽透過雕塑的時候，雕塑以圓帶和斜線象徵夕陽和霞光。也因此成為了最佳的拍照地，許多人來這裡拍攝日落。

安山星光村Photo Land可以一次欣賞到形形色色的多樣燈飾作品及梵谷的代表作。婚禮主題區是以燈光表現出四季的星光庭園，為這裡人氣最高的區域，此外還有各種造型裝飾。星光節的重頭戲在太陽下山後才正式展開，有位於入口的星光隧道、白色戀人之路等，非常適合與家人或情人留下珍貴的合照。

安山星光村、九峰島落照觀景臺一天團

KKday 優惠: HK$759/位，使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即 HK$689/位

（券後相等於低至9折）

出發日期：2025年2月16日至11月16日（逢星期日及星期三）

集合地點：11:30 會賢站7號出口/ 12:00 弦大入口站3號出口

春遊韓國

3. 【券後低至47 折】鎮海櫻花節(鎮海軍港節) (日櫻／夜櫻)一日遊 | 釜山出發

【日櫻】鎮海賞櫻一日遊

KKday 優惠: 成人HK$361/位，小童（3 – 12 歲）HK$322/位，嬰兒HK$0/位

使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即 成人HK$291/位，小童HK$252/位

（原價 成人HK$602/位，小童HK$537/位）（券後相等於低至47折）

出發日期：2025年3月22日至4月6日

集合地點：08:00 海雲台站5號出口/ 08:50 西面站15號出口/ 09:20 釜山站3號出口

【夜櫻】鎮海賞櫻一日遊

KKday 優惠: 成人HK$374/位，小童（3 – 12 歲）HK$335/位，嬰兒HK$0/位

使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即 成人HK$304/位，小童HK$265/位

（原價 成人HK$623/位，小童HK$559/位）（券後相等於低至47折）

出發日期：2025年3月28日至4月6日

集合地點：12:30 海雲台站5號出口/ 13:00 西面站15號出口/ 13:20 釜山站3號出口

4. 【KKday 專屬團｜券後低至42 折】南怡島一日遊｜南怡島、抱川香草島、普羅旺斯、江村鐵道自行車｜首爾出發

南怡島位於江原道春川市。這裡曾經是熱門韓劇《冬季戀歌》的拍攝地。島上挺拔的杉林和銀杏樹最具代表性。南怡島中心有 8 萬多平方公尺的草地，周圍樹木如屏風覆蓋了整個島嶼。除了種植大面積的花草樹木外，還有完善的遊樂設施、飯店、動物園、植物園和遊船。一定要來參觀這個美麗的地方！

【52 折】 南怡島一日遊 + 鐵路自行車、小法國村、小義大利，送KKday 專屬團限定禮品

KKday 優惠: 大小同價 HK$451/位，使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即HK$381/位

（原價 HK$860/位）（券後相等於低至44折）

【52 折】 南怡島一日遊 +小法國村、小義大利，送KKday 專屬團限定禮品

KKday 優惠: 大小同價 HK$312/位，使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即HK$242/位

（原價 HK$570/位）（券後相等於低至42折）

出發日期：2025年2月17日至9月30日

集合地點：07:00 弘益大學站8號出口/ 07:30 明洞樂天城市飯店

沉浸式感受韓國歷史與文化

5. 【保證成團｜券後低至68 折】慶州特色一日遊｜慶州良洞村、佛國寺、雁鴨池、大陵苑｜釜山出發

【85 折】 慶州聯合國教科文組織世界遺產一日遊

KKday 優惠: 成人 HK$435/位，小童（3 – 12 歲）HK$269/位，嬰兒HK$0

使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即 成人HK$365/位，小童HK$199/位

（原價 成人HK$461/位，小童HK$294/位）（券後相等於低至68折）

出發日期：2025年2月14日至3月16日

集合地點：09:50 KTX釜山站1號出口/ 10:10 西面站12號出口/ 10:50 海雲台站5號出口

慶州日&夜一日遊

KKday 優惠: 成人 HK$425/位，小童（3 – 12 歲）HK$270/位，嬰兒HK$0

使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即 成人HK$355/位，小童HK$200/位

（券後相等於低至74折）

出發日期：2025年2月17日至9月30日

集合地點：10:20 KTX釜山站1號出口/ 10:40 西面站12號出口/ 11:20 海雲台站5號出口

6. 【京畿道觀光公社認證｜券後低至91 折】水原民俗村+牧場冰淇淋體驗+熱氣球體驗｜首爾出發

韓國民俗村 - 是目前韓國唯一再現了朝鮮時期生活場景的主題公園。佔地約30萬坪，由各地代表的朝鮮時代村落組成的韓國民俗村，為了更充分展現朝鮮時代的生活風情，村內設有古代各地行政機關、書院和書堂、韓藥房、寺廟和城隍廟、算命店等建築，讓您彷彿置身於朝鮮時代的古樸村落中呢！

牧場冰淇淋體驗 - 使用冰塊、鹽、牛奶等純天然原料，親手製作濃醇香的冰淇淋！簡易的製作過程連小朋友都能輕易上手，成就感十足！除了製作冰淇淋之外，還可以體驗餵食奶牛吃乾草，近距離接觸大自然！

水原熱氣球體驗 - 韓綜《超人回來了》也曾到此來拍攝，以填充氫氣或氦氣使熱氣球自然升空，不需要加熱且有鋼索固定，當熱氣球緩緩昇上水原華城的上空，可以從150公尺的高中中一覽水原全景，碩大的熱氣球為水原增添了一樣神奇的觀光項目。

水原民俗村+牧場冰淇淋體驗+熱氣球體驗一日遊

KKday 優惠: 大小同價HK$779/位，使用3 折HK$100 旅遊現金券後，即HK$709/位

（券後相等於低至91折）

出發日期：2025年2月16日至3月2日

集合地點：08:20 弘大站8號出口出發/ 09:00 明洞站2號出口出發

*產品價格因應匯率浮動而改變

KKday x 聯乘韓國觀光公社推出🇰🇷「探索韓國小都市」活動

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春遊韓國必備：🌸鎮海櫻花節感受十萬株櫻花樹同時綻放，低至HK$291/位‼️，穿梭於粉紅花海