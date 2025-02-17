BAFTA｜添麥菲新作6獎提名捧蛋而回　女友陪伴被主持寸爆係「A貨」

「英國奧斯卡」之稱的《第78屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）舉行完畢，由美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet ）主演的「詩人歌手」卜戴倫（Bob Dylan）傳記片《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）雖然獲6項提名，但最終捧蛋而回成為今屆《BAFTA》最大輸家。

有份爭影帝的添麥菲繼續拖真人騷女星女友Kylie Jenner一同出席，Kylie為免搶男友鏡繼續沒有與男友一起行紅地氈，不過於場外2人就被影到全程拖手狀甚甜蜜，而擔任主持的David Tennant開場時走到添麥菲的旁邊寸爆他是參加添麥菲模仿大賽的「A貨」亞軍之外，並指她身旁的是「A貨Kylie Jenner」。

除了寸添麥菲與Kylie之外，主持人David Tennant 亦於開場時寸再任美國總統特朗普（Donald Trump）是「反派」，他說：「特朗普，佢話自己未睇佢部傳記片《飛黃騰達》（The Apprentice），因為係15歲以下人士不得觀看（英國級別）。電影冇喺Nickelodeon（兒童頻道）播放。特朗普...我好擔心。我怕講佢個名3次。就好似《嘩鬼家族》（Beetlejuice）嘅劇情般召喚到佢。講開反派...」此外，David亦形容他於《飛黃騰達》中的髮型是《粗獷派建築師》以外「最大膽的建築」。不過他取笑特朗普是反派的片段被英國一電視台刪走。David的表現獲網民狂讚他的「開場白」內容好大膽，認為《BAFTA》應該以後都找他任主持人。