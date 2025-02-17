金賽綸昨離世　金秀賢生日晒「禮物海」谷GD新綜藝

韓劇男神金秀賢以嘉賓身份亮相韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）的新綜藝節目《Good Day》，昨日（16日）首播。金秀賢與GD難得同框並互笠高帽，金秀賢自言是聽Big Bang的歌長大，又大讚去年GD與太陽及大成合體演出《MAMA音樂頒獎禮》，真的特別帥氣，他自言平日不是看演出會容易被感動的人，但那次真的看到起了3次雞皮，令GD十分不好意思，一直傻笑。至於GD被問到有否看金秀賢去年主演的人氣劇《淚之女王》，他表示當然有，還說記得自己好像有看到哭。

金秀賢在節目中還有模仿光熙的搞笑一幕。他透露當時還在服役，某次休假外出前往購買防曬用品，當時身穿軍服的他戴口罩及帽，感覺到被身旁一名穿運動服的大叔盯着，對方突然拍了他一下並大喊：「金秀賢！」之後發現對方原來是光熙。金秀賢模仿光熙當時大喊自己的一幕，GD笑言簡直是跟光熙的表情動作一模一樣。

此外，去年《淚之女王》播出期間，金賽綸網晒與金秀賢臉貼臉的親暱合照惹起爭議，男方事務所即時劃清界線，直言不清楚金賽綸公開照片目的，但恰巧昨日金賽綸驚爆離世，同一天卻是金秀賢的37歲生辰，他收到來自世界各地粉絲送來的生日禮物，在社交網限時動態展示超強「禮物海」，並留言答謝粉絲。