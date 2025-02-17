大S屍骨未寒！汪小菲帶Mandy食情人節大餐　再到求子勝地作福

大S離世後，前夫汪小菲緊急結束泰國旅遊搭飛機趕往台灣，在機場面對傳媒雙眼哭到紅腫，作90度鞠躬希望大家「多說她（大S）一些好話」，接着甚至上演淋雨走回家、下跪等深情戲碼，還被內地網友發現他留言「老婆（指大S）我好想你」。目前大S骨灰尚未樹葬，汪小菲深情戲卻提早落幕，於本月11日帶現任妻子Mandy飛回北京，2人還在北京的求子勝地「紅螺寺」被網友偶遇。

汪小菲與妻子Mandy飛回北京，並未將與前妻大S所生下的一對兒女一起帶回北京。而在本月14日情人節，一名網友在社交網上表示，自己在北京高級餐廳吃大餐慶祝情人節時，偶遇了汪小菲夫婦，畫面中可見2人十指緊扣相當恩愛。對比不久前在台時哀悼前妻大S的種種舉動，深情人設破滅，引發許多網友熱議諷刺：「他自己就是個劇組」、「十天才說想前妻，鬧出這麼多事，這變臉速度真快」、「影帝下班了！」

如今，汪小菲夫妻近日又在北京的求子勝地「紅螺寺」被網友目擊偶遇，網友分享，紅螺寺為北京最聞名的求姻緣和求子勝地，流出的照片中可見，汪小菲身穿皮衣搭配黑色褲子，Mandy則是白素色上衣搭配米色風衣穿搭，低調戴鴨舌帽和口罩，還在禮品區挑選購買祈福用品。

對比汪小菲在短時間內的所作所為，才剛在台灣街頭跪地痛哭淋雨，深情悼念前妻，如今卻開心過情人節、去求子的形象落差極大，引發不少網友留言狠酸：「紅螺寺就是求姻緣求子的，徹底不裝了」、「戲裏和戲外分的真清啊，十天前是工作，十天後是生活！」