姚焯菲鍾柔美深夜床上唱好Billie Eilish　網民叫組新Twins

早前2位「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）齊往長沙為內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》錄影，雖然工作至深夜，但返到酒店房依然唔捨得休息，在房內拍片自娛，2人突然Mood到，在床上七情上面拍攝翻唱美國創作歌手Billie Eilish的《BIRDS OF A FEATHER》，見Yumi跪在床上情深演繹，而Chantel更搞笑，竟然出動爬床，之後又見她將公仔擺上頭頂賣萌，短短分幾鐘歌都交足戲。網民大讚兩人好可愛，還指她們可以組成新Twins，可以改名為「阿Tell」及「阿Mi」。

玩完一輪，兩人又在內地社交平台直播，不過就不唱英文歌，以嶄新的Rap形式跟網友互動，Chantel跟隨節拍Rap住話：「柔美，你好唔好似講到咁屎，但就算我冇電，我都可以作到好好嘅字。」Yumi緊接：「你嘅歌詞，我諗起Archie（冼靖峰）。」Chantel又Rap：「Archie依家係錄影廠，佢未返嚟冇得瞓住，我哋真係好攰啦，所以依家冇得同大家傾偈，我哋去早啲瞓啦，如果大家要考試，快啲去瞓啦。」Yumi又話有網民留言聽Chantel唱《愛神》，不過Chantel就婉拒，佢Rap住話：「我唔可以唱《女神》，因為我哋去瞓，bye bye bye bye早抖啦。」期間，兩女不停拍手掌大笑，相當合拍，可見默契十足。

另外，Chantel又留言指不捨得《聲》節目完結：「好不捨啊啊啊！！只來了兩集但是感覺來了很久很久～，謝謝你們的熱情、你們的愛..我都收到了，希望以後能繼續跟大家見面。」不少網民指她顏值回復巔峰，愈瘦愈靚。