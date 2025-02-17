DEEPAL正式攻港 S07打頭陣

又有國產新能源汽車品牌登陸香港，這次是長安汽車旗下的DEEPAL深藍。首款引進香港巿場的是S07 旗艦純電動SUV，代理大昌行汽車表示S07共提供485km(NEDC)標準續航版及560km(NEDC)長續航版，「一換一」意向價分別不到$25萬及$27萬港元，預計最快可今年第二季交付。

S07擁有4.75米車長、2.9米長軸距及435L的尾箱標準容量。豪華感車廂廣泛採用纖維皮革包覆，一對零重力運動前座椅都配有電動調校及通風功能，其中駕駛席還有雙向腰部支撐及記憶功能。AR HUD虛擬實境抬頭顯示器、15.6吋「向日葵」中央觸控屏幕、全景天幕頂連電動遮光簾、手機無線充電板、前後排USB充電插座等全屬標準配備。

兩版本均配備後軸馬達，以後輪驅動，同擁有320Nm最大扭力，至於最大馬力，標準續航版為258PS，長續航版則為217PS。至於車載電池，標準續航版的乃66.8kWh磷酸鐵鋰電池，長續航版的為79.97kWh三元鋰電池。皆支援90kW DC直流充電，由30%充至80%分別需約20分鐘及35分鐘；亦可以6.6kW AC交流電充電，0-100%分別約需10小時和12小時。

除了打頭陣的S07，多款型號包括緊湊型SUV S05、多變SUV E07、豪華轎車 L07 及硬派越野SUV G318亦在同場列陣，據代理表示當中S05和E07有望隨後引入香港。