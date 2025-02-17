陳柏宇開騷放閃感激太太　當眾親吻愛女閃爆全場

歌手陳柏宇(Jason)的演唱會《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》於昨晚假香港會議展覽中心舉行尾場演出。經過頭場帶病上陣，Jason昨晚狀態回勇，令他笑逐顏開，全晚表現風騷又佻皮，數度encore之餘更走到台下與粉絲作零距離接觸，全場氣氛熾熱。

前晚Jason在頭場演出時抱恙，致令他聲帶腫脹唱不到假音，昨晚Jason向粉絲報告病況，說：「琴（前）日處於一個非常低沉嘅狀態，今（昨）日好返好多。」靚聲再現。重拾靚聲，Jason也表現得十分風騷，全晚笑容滿臉，他更在台上與太太符曉薇(Leanne)打情罵俏，Jason分享道：「結婚後，老婆唔單只畀到我無限嘅愛，仲令到我變成一個更有耐性嘅人，除此之外，為咗佢，我更加有搵錢嘅動力；不過，除咗呢啲嘢之外，我老婆其實好體諒我，依然畀我開開心心做我自己，多謝你。」

來到演唱會的尾段，女兒Audrey聽到爸爸的歌聲，走遍整個場館，時而起舞，時而拿起碎紙與紙帶自high把玩，惹來粉絲拍片，十分搶鏡，而當Leanne抱著Audrey走近台前，Jason即時衝上前親吻Audrey，閃爆全場。