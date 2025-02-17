《愛．回家》葉蒨文公開擇偶條件　李芷晴美腿色誘醫師　

藝人李芷晴、羅毓儀、關嘉敏及葉蒨文等今日（17日）現身將軍澳電視城，參與無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》（暫名）宣傳，由「金牌媒人」林盛斌（Bob）擔任主持，招募全球男士進行戀愛配對，為幾位女神公開招親，眾人於台上大談心儀男士準則，更即場作單身宣誓，相當認真。

兩位「愛回家女神」李芷晴及葉蒨文齊齊受訪，芷晴表示情人節做完宣傳便去看跌打，笑言已伸出扭傷的美腿色誘醫師，但對方不為所動，沒有減收醫藥費。自稱已單身5個月的她，被問到為何分手時笑言不要回望過去，現順其自然，希望能遇上比她高及有才華的男生，但不會着急去找。

葉蒨文在台上透露情人節當日收到3扎鮮花和不少卡通公仔飾品送到家中，不過晚上是跟姨甥女吃飯渡過，她表示禮物是其次，已單身8個月的她，透露跟前度拍了6年拖，是自己提出分手，笑言現有追求者但未有看中，希望找個有男子氣概、勇敢和有擔當的男生，但重點要眼細細。

至於羅毓儀就笑指情人節只分別收到5位朋友的情人節祝福訊息，坦言跟其他女生一樣也喜愛收花，已單身1年的她坦言感到寂寞，但沒有太多渠道結識異性，感恩監製給她今次機會，又大讚《愛·回家》的拍檔李偉健是好好先生，細心又懂畫畫有才華，在她失戀時曾畫畫送她鼓勵，更笑指當對方知她要深夜到荒山野嶺出外景，特意畫了一道符給她傍身，笑指雖然符合自己要求但可惜已婚，又自爆喜歡被管束，認為對方會管是因為緊張你，故想找個「霸道總裁」男友，問到要否有錢？她笑謂：「有錢當然最好啦！同埋要幽默。」

Bob就透露早前經洪永城介紹下認識了筍盤醫生，發覺條件符合便找機會搞個好友派對，趁機讓好友胡定欣和對方認識：「我哋一大班朋友，叫埋個男仔出嚟，詐詐諦諦叫佢哋坐埋傾吓偈。（一拍即合？）冇特別去了解，不過之後有跟進下，知佢哋有約會、了解過好順利發展，知道呢個消息當然好開心。」

談到他撮合成功率高，問有否想過發展為生意？他笑指雖然手上筍盤不少，但因工作忙沒有時間打理更新，加上筍盤亦搶手，試過想介紹時對方表示已拍拖，故不會考慮，又指雖然工作上未必能成為百樂，不過能幫到大家找到幸覺得是一種功德。另談到16歲大女兒菲菲在社交網Po性感相，Bob坦言最重要女兒喜歡和承受到壓力：「有同佢講過若公開私人帳號，可能有人會Cap相又或者有傳媒報道，佢話唔太介意，又唔係冇著衫，我身形係咁就出咁嘅效果，網民嘅攻擊、批評佢都睇，覺得冇乜嘢。」他坦言自己也不時遭到批評，自己很看得開，若這些攻擊能令女兒內心強大，能面對成人網絡世界，作為父母會繼續支持。