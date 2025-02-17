陳嘉樺孖彭佳慧高雄開騷　大談離鄉別井打工

台灣女子組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）與金曲歌后彭佳慧（Julia），將於3月15日攜手於高雄流行音樂中心，舉辦《歸心》演唱會，教人期待不已！兩人都出身於屏東麟洛客家庄，在樂壇打拚多年更成好友，今次合作自然意義非常。

談到當年離開家鄉，到台北謀發展的心情，Ella坦言：「遇到累了、生病了就會特別想家。」她又感慨這個行業，好像沒有真的倒下就不能請假。她憶述當初搬到台北，由出道開始便忙着出專輯及舉行演唱會，好像完全沒有停下來：「一年裏幾乎沒有甚麼休假，唯一長假就是過年了，通常只有除夕到初三，就休息四天！」她表示其實只要一有假期，自己就想回屏東：「回到家一定要吃媽媽煮的菜，也會去吃那些想念的小吃，我會跟媽媽點菜要吃家常炒麵，也懷念奶奶的客家芋頭米粄、麻油雞，有時間也會陪爸爸小酌一下。」

Julia則透露自己22歲初到台北工作時，是在空軍總醫院旁的音樂餐廳駐唱，負責午夜的演出時段：「當時賺的錢很少很少，在台北也幾乎沒有親友，都是孤單一個人，極度想念故鄉，所以我每個禮拜都回屏東。當時沒有高鐵，都把錢花在飛機票上！」又憶初到台北時，因為想家整整哭了一周：「我真的很可以了解異鄉遊子的心情。」