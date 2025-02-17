「賈名媛」邱芷微月底結婚　未婚夫突入院做手術

《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」邱芷微將於本月28日與未婚夫陳志忠（Wilson）拉埋天窗。近日曾患癌的Wilson突然宣布入院接受手術，消息傳來令人有點擔心，而邱芷微不單全程陪伴在側，更不時於社交平台交代未婚夫最近情況，言語行間充滿正能量，更承諾婚禮上會換回一個情神飽滿的Wilson！

日前邱芷微於社交平台留言，表示剛過去的情人節相當難忘，事關Wilson急告入院，她深情寫道：「我寧願收到陳師傅（Wilson）一個『健康冇事』嘅報告，好過收花了…」昨日她始交代未婚夫病情：「Wilson嘅手術好成功，總算放下心頭大石。臨近big day，Wilson好想以最佳狀態見大家，所以好勤力做運動，由於操得太fit了，令到體內唔夠脂肪鎖住早前因癌症手術重置的消化系統之間的空間，引致小腸移位（小腸撠住咗），影響消化，今次好彩發現得早，所以不用切腸，再加上主診醫生考慮到佢big day將至，所以經商量下亦盡快做手術，快啲復原。」Wilson終告沒事，自然放下心頭大石。

另外，邱芷微於元宵節當天，與一眾姐妹舉行了告別單身派對，眾人悉心打扮現身，在佳餚陪伴下暢談內心說話。準好娘的她一身白色tube dress造型相當高貴吸睛，她不忘留言多謝一班好友的悉心安排，讓她有個非常難忘的晚上。