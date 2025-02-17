廖慧儀做運動操肌備戰　親授個人成功秘訣

無綫小花廖慧儀(Jessica)樣靚身材正，近期更獲無綫重用，除了有份主持旅遊飲食節目外，仲被安排參演熱門劇集《黑色月光》，演技備受關注。

對自己身材管理一向嚴格的Jessica對運動做Gym一向異常着迷，昨日她就在網上分享成果，甫出靚相晒身材再貼出成績表，配文留言：「168/50kg 小小紀錄一下：等開劇的日子，有放縱地吃也有規律地做運動，身材管理要靠自律，不怕重複沉悶的生活和訓練，如果沒有每天早餐吃的麥皮，就沒有跟朋友大吃大喝的quota了，本身我不太在意體重比較著重體脂（BFM<6kg），外觀上追求的是有線條，上鏡拍攝時體態更加好看，內裏追求的是平靜、是堅持、是安多酚、是健康是吃貨的胃...個人喜歡的運動實在有太多，最近堅持一星期運動五天，Paddle ball + Tennis +跑步 +健身 + Pilates + Yoga，總之有規律地每天都做半小時以上運動，以前一直都是超討厭cardio 的人，但最近開始愛上跑步，一喜歡上就停不了，醫生說我氣管發炎，但我終於病好啦！歡迎各位約跑步/打波 ，好期待做多咗 cardio之後的轉變！」