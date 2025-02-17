葵成美嘅身上散發住陽光氣息，可以話係人見人愛！（互聯網）

日本寫真界一向多靚女，能夠喺選美活動中脫穎而出，質素之高可想而知。正如今日為大家介紹嘅葵成美，唔止貌美如花，仲有一副弗爆身材，獲得「FLASH小姐」冠軍絕對係實至名歸。

腰幼波大

喺日本，唔少雜誌都會主辦選美活動，其中有番咁上下歷史嘅「FLASH小姐」算係比較有公信力嘅一個，事關雜誌會從多種渠道得出嚟嘅結果，再評選出終極冠軍，所以過往勝出嘅佳麗都係勁省鏡，好似性感尤物辰巳奈都子、獲得「二桃流」稱號嘅鈴木富美奈，同埋應屆冠軍葵成美！

今年24歲嘅成美，有一副瓜子口面，五官標致，笑容好似陽光咁燦爛，足以令人忘卻世間煩擾！講到身材方面，成美可以話係弗到爆，條腰得22吋咁幼，但心口就有對堅挺F奶，其曲線美比起歷代冠軍一啲都唔輸蝕！

雙線發展

葵成美早喺2021年以伊勢崎賽車場形象大使身份出席公開活動，同年投身賽車女郎行列。擔任車女期間，成美嘅事業發展相當順利，頻頻喺選美活動中取得佳績，包括2021年浴衣小姐冠軍、美少女甲子園Vol.3冠軍、2022年度Sanspo賽車皇后大賞亞軍，同埋喺2022年度日本賽車皇后大賞新人部門贏得東京中日體育新人獎，而最威水嘅成績莫過於坐上「FLASH小姐」冠軍寶座！

呢次奪冠為成美帶嚟大量寫真演出機會，好快仲會推出寫真集，但係阿妹話冇打算放棄賽車女郎身份，未來將會作雙線發展，喺唔同場合展示其冠軍級靚偈。

Profile

出生地：日本三重縣

身高：5呎2吋

三圍：34F-22-33

自從喺選美活動中奪冠，葵成美頻頻拍寫真，登入其社交網，就會知道佢呢期有乜嘢工作在身，仲會搵到唔少性感相！