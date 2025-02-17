Vic Marie　叛逆「慾」女

男人總係好鍾意品評女性嘅身材，性感標準亦因人而異，有人覺得對波要又大又挺，有人認為個籮要又圓又翹，今日為大家介紹嘅裸模兼脫星Vic Marie，既有豐乳又有肥臀，相信可以滿足到大部分男士嘅胃口。

家規森嚴

只要有睇過Vic Marie拍攝嘅寫真，你會明白何謂魔鬼身材，除咗心口有對34DD巨乳，個豪華臀更加有成44吋，襯埋條26吋蛇腰，可以話係不折不扣嘅性感尤物！再睇埋阿妹嘅四仔演出，風格狂野奔放，高潮一刻嘅亢奮反應，令唔少四仔迷擊節讚賞！呢位來自美國邁阿密嘅慾女坦言，拍四仔係一種享受，尤其遇上床技一流嘅對手，簡直爽到不能自拔。

查實Vic Marie之所以咁講，同成長經歷有密切關係。話說阿妹喺一個家規森嚴嘅環境中長大，自細唔可以同男性講嘢，其父母為咗唔畀佢同異性朋友混熟，仲曾多次搬屋添！年輕人總係有反叛心態，Vic Marie一步入成人階段，隨即同當時居於英國倫敦嘅父母講拜拜，隻身返回美國打工，順便盡情識男仔。

真情流露

由於Vic Marie喺英國獲得美容師資格，起初喺美國嘅美容所工作，直至有一次同閨密齊齊睇四仔，內心嘅淫根被挑起，自此之後，愈睇愈沉迷，仲先後結交多個男朋友，體驗到性愛嘅樂趣。去到2021年，Vic Marie決定投身四仔界，並為Naughty America演出處女作《Big Cock Bully》。由於阿妹嘅身材太正，鏡頭前嘅反應又夠晒真情流露，得到唔少四仔迷嘅讚賞，星運亦急速上升，吸引到Reality Kings、Jules Jordan、Evil Angel等多間著名四仔片廠拋出橄欖枝邀請合作，仲先後為多本男士雜誌同成人網站拍攝全裸寫真。

家陣已貴為人氣脫星嘅Vic Marie，吸金力強勁，但最令人佢興奮嘅始終係有機會同床技精湛嘅男性合作，呢種快感多多錢都買唔到！

Profile

出生地：美國邁阿密

身高：162cm

三圍：34DD-26-44

Vic Marie呢位人氣慾女，唔止四仔作品受歡迎，其成人網紅事業亦發展得有聲有色，近期仲經常同其他女星合作推出自家製成人影片添！