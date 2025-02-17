姜丹尼爾相隔兩年襲港開騷　感謝大家陪伴成長

韓團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾，相隔兩年，再度來港舉行演唱會，不僅獲大批香港粉絲捧場，亦有不少內地粉絲專程來港參與。昨日（16日）傍晚6時，姜丹尼爾以黑色閃爆西裝造型登場，唱出《Losing Myslef》及《Outerspace》，全場粉絲尖叫聲不斷。他用廣東話打招呼後，稱等了這一天很久。談到剛度過農曆新年假期，他自言為了香港個唱不敢吃太多，完騷後會「補數」。

姜丹尼爾全晚演出兩小時，全程又唱又跳，自言每次演譯歌曲《Color》都會想起出道初期，慨歎時間過得很快，他說：「有大家陪伴我成長，令一切更有意義。無論從何時開始喜歡我，我一樣感謝。」他一口氣跳唱多首作品，包括《Wasteland》、《S.O.S》及《Parade》，當演唱《Electric Shock》時更加插戲劇效果，被兩名舞蹈員抬上舞台，接受「心肺復蘇」後才醒來。及至尾聲，姜丹尼爾首度獻唱日文歌《RE8EL》的韓語版本，掀起全晚高潮，他在安歌時段再唱一次，又向粉絲以射箭方式大派心心，惹來全場尖叫，完場前向粉絲高呼「Love You」。