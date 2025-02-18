無綫新舊主將拍綜藝團聚　楊茜堯吳卓羲揀蟀回味當年情

視后楊茜堯與視帝郭晉安、黎耀祥、歐陽震華、吳卓羲、高海寧、滕麗名等登內地綜藝揀蟀考演技，大賣港劇情懷，考驗學員之餘，他們亦扭盡六壬，挑戰多樣演藝技能。他們不少已先後離巢無綫，難得有機會重聚話當年，過往拍劇辛酸、開心回憶甚多，坦言感動。

無綫劇集絕對是陪住香港觀眾成長，而內地觀眾對港劇亦有一定的感情。雖然近年有不少無綫與內地平台合作的合拍劇，包括《新聞女王》、《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》等都引起不少話題及熱度，但網民對這些新劇的情懷，絕不及80、90至千禧年代經典劇集，如《神鵰俠侶》、《金枝慾孽》、《尋秦記》、《宮心計》、《創世紀》、《陀槍師姐》、《衝上雲霄》、《洗冤錄》及《法證先鋒》系列等，至今依然是網民熱捧之選。一眾劇集演員依舊「吃香」，當中歐陽震華（Bobby）、郭晉安、吳卓羲、陳豪、黎耀祥、楊茜堯、滕麗名（阿滕）、高海寧（高Ling）等，連番獲內地平台邀請助陣直播及綜藝節目。日前卓羲、Bobby、祥仔，高Ling、阿滕、茜堯及羅子溢齊齊為新綜藝節目《藝員新訓2025》擔任嘉賓，他們更化身「星推官」，集合10位「全女班」新生，完成女王進化，教她們如何成為大女主。

除了做導師外，眾人於節目又唱又演，吳卓羲與林曉峰要挑戰「撒嬌8式」，以嗲聲嗲氣的普通話配合做出港女動作說：「好不好嗎」、「求求你啦」、「你最好啦」、「我鍾意你」等，吳卓羲直言：「我都覺得惡心。」而茜堯與老公子溢就大騷演技，由高Ling競猜是哪個角色，期間兩女抱作一團，玩得甚放。而阿滕與Bobby因不諳普通話鬧出不少笑話，阿滕與茜堯更接受考驗，為近期大爆的內地動畫片《哪吒之魔童鬧海》的角色「石磯娘娘」配廣東話版，她們一口氣說出大段對白，完全零難度，獲讚厲害！另外，吳卓羲見黎耀祥經常翻唱《巾幗》歌曲《紅蝴蝶》，即搞笑重申其實是他的歌。

郭晉安笑言考體能

首次參加此類節目的茜堯，昨日受訪時大呼過癮好玩：「今次係用一個類似導師身份去參與，我同卓羲要揀啲隊員入隊演戲比賽，現場大家要玩遊戲，又要做戲交流。之前直播做得多，呢類節目真係第一次，幾新鮮，可以將自己一啲睇法、經驗分享畀啲學員。」而吳卓羲不時要帶領節目節奏搞氣氛，他謙稱：「冇話帶唔帶住嘅，喺內地都做咗好多綜藝，知道佢哋要乜嘢，之前有個節目係講港劇迷嘅回憶殺，大家講啲對白去估咩劇，咁都幾好，有個節目畀我哋聚吓，對我哋嚟講都係一個回憶嚟！以前嘅開心、辛苦各樣都有回憶。」

郭晉安亦跟陳豪、Bobby參與之前平台的直播節目，安仔受訪時說：「內地觀眾好鍾意我哋嘅劇，將我哋過去嘅劇中表情、對白，喺現場考番我哋，成個節目4個鐘Non-Stop，好考體能，又要答問題、玩遊戲同唱歌，仲要全普通話上陣，節目有千幾萬點讚，反應好好。呢種互動幾感動，睇到原來我哋演嘅劇留低咗好多深刻記憶畀佢哋。」

關嘉敏操戲3星期

節目《藝員新訓2025》共有10位學員，包括擁有40吋長腿的「晶女郎」邱意濃，香港代表有關嘉敏（Carmen）及林沚羿（Venus），二人都有超強陣容在網上打氣，Carmen有孫耀威、任賢齊、林國斌及張耀揚，Venus則獲林峯、胡杏兒、苗僑偉及譚詠麟支持。經過第一輪面試後，二人成為楊茜堯的隊員。

Carmen受訪時表示將會接受3星期的演藝特訓，她稱很喜歡茜堯的劇集，相信能在對方身上獲益良多，並大讚：「佢嘅氣場好勁，係女一氣場，因為今次嘅主題係大女主，所以佢做導師係最適合。節目中最大挑戰係用普通話演出，我從來未試過，劇本係經典港劇，但要用普通話去呈現，呢個有難度，感覺好唔同。」至於Venus在面試中先表演了雙節棍，之後演繹了《溏心風暴之家好月圓》的片段，但演出經驗不多的她被批評似朗誦，楊茜堯更即場示範神級演繹，令大家拍案叫絕。