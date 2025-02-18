【是日通勝】

農曆正月廿一

乙巳年 戊寅月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、移徙、安葬

忌：開光、栽種、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：36、02、41

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：感情關係存暗湧，相處態度不變將有麻煩。

金牛座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙子座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

巨蟹座：得饒人處且鐃人，小事化大會令你犯眾憎。

獅子座：財運好但不是天降橫財，要靠工作來換取。

處女座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

天秤座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

天蠍座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

人馬座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

水瓶座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

雙魚座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）鼠 健康差

鼠：是日沖煞，健康運稍遜，視力出問題。

牛：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

虎：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

兔：炫富冇好處，易得罪小人，惹上麻煩。

龍：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

蛇：工作運上升，領導才能可望盡情發揮。

馬：運勢一般，對事業發展要有合理期望。

羊：受壓力與疲勞煎熬，不要捱壞身體啊！

猴：理財規劃要做好，心急搵快錢易闖禍。

雞：運勢欠佳，抗壓力下跌，出錯機會大。

狗：事業上易找到突破點，收入與日俱增。

豬：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

求籤的正確方法

不少善信會趁新一年開始到廟宇祈福問事，問事內容離不開事業、姻緣、夫妻關係、健康、財運、人緣、家宅風水、買屋風水、遺失、出行、學業、求子女等範疇。現在介紹一下正確的求籤方法。

首先，善信要誠心向道教神仙上一或三支香，再跪地一拜三叩頭，然後一邊跪地一邊詳細講出自己姓名、性別、公曆出生年月日時或農曆出生年月日時、出生地、現在詳細住址、手機號碼等資料，再說出求問之事。

問事之後，善信就可以搖動籤筒求籤，記得一籤只能問一事或一個人物。舉例，有3位男士向你求婚但又不知選哪個，這樣的問題就要每位男士求一支籤來比較一下。又例如有別的公司找你當要職，先求一支籤問應否轉投新公司，再多求一支籤問應否留任現在公司，藉此比較哪個選擇更適合自己。

另外，跪地搖動籤筒及求籤時，最好內心默念「神仙神仙，今有弟子跪拜求籤，萬望祖師賜我預言）。當有一支籤掉下地後，就用筊杯擲地來決定這支籤是否正確答案，一次擲得聖杯就代表此籤正確，如沒得到聖杯就要把籤枝放回籤筒內，重新搖動，再求一次。每次求得的籤枝都要擲筊杯來定是否對，最後把求得正確的籤號及問題記下來，再找專業玄學師傅去解籤，最好不要找親戚家人去解籤，因關乎私隱，更不能自己去解自己的籤。