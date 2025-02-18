《天使愛美麗》柯德莉塔圖現身時裝周　息影後近況曝光

法國女星柯德莉塔圖（Audrey Tautou）於2001年憑奇幻電影《天使愛美麗》（Amélie）而爆紅，香港當年亦一度掀起「塔圖熱」，但凡她主演的影片及後在港上映時片名都必定會改為《天使XXX》、《美麗XXX》，其中2011年上映的愛情片《Beautiful Lies》都索性改為《愛美麗的謊言》，「天使愛美麗」這5個字認真「好使好用」！

除了香港受歡迎之外，柯德莉亦在美國走紅。2006年她獲荷里活電影公司邀請參演大片《達文西密碼》（The Da Vinci Code）與金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）結片緣。不過，柯德夢在事業高峰之際宣布「息影」。她於2018年表明不想再演戲，並已計劃好其他事業。她當時表示：「我有幾個B計劃：我想成為水手，我鍾意畫畫。我好樂意去學好多嘢，但我真係冇時間。」而柯德莉當時已表明會好快息影，結果，她言出必行拍罷《The Jesus Rolls》後沒有再演戲。近年48歲的柯德莉甚少公開露面，只是間中出席時裝周睇騷，早前她就現身「巴黎時裝周」，久未露面的她依舊保養得好好向傳媒展示招牌「蜜糖」笑容。