陳曉華為姊妹讓步　劉佩玥公開示愛面紅搵碇匿

藝人劉佩玥和陳曉華近日亮相台灣綜藝節目，前者遇上學生時期的偶像威廉，即場表白，更怕醜到臉紅。陳曉華相當識做，成全好姊妹，讓對方可以順利跟偶像組隊，晉升追星大贏家！

劉佩玥（Moon）、陳曉華（Hera）及張振朗早前演出由台灣男團棒棒堂主持的綜藝節目《來吧！哪裏怕》。眾人分組時，Hera選擇與敖犬一隊，她解釋：「他一開始已經跟我講廣東話，跟我講『唔該』，很有親切感。」

至於Moon就選擇與威廉組隊，問到原因時，她即表白：「我在中學、大學，其實你們在香港一直是有一個地位，但是我喜歡就是很搞笑。」邊說邊躲在Hera身後，有人問她是否怕醜才一直躲，Moon即時面紅，眾人亦相當識做，讓偶像威廉站在她身旁。由於組隊名額只有一個，故Hera決定讓愛，成全好姊妹如願跟威廉同組，認真夠義氣。

夜市大開食戒

節目其中一個遊戲環節是鬥快掃夜市美食，Moon發揮吃貨本色，食足6檔，幾乎每款小食，她都舉手要試，被取笑：「Moon甚麼都吃，她好像還有點餓。」問到如此大開食戒，回去還能否拍戲？Moon揚言：「沒事，很快會瘦下來。」期間，主持表示若張振朗吃不下，自己可以幫忙，振朗即笑說：「不用，我有她（Moon）。」最後亦由Moon一組輕鬆勝出。