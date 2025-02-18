娛圈單打︱生日即係死忌　巧合定有內情

又一年輕韓星殞落，令人神傷。童星出身嘅南韓女星金賽綸，16日下午被朋友發現倒斃首爾香閨，警方到場後證實死亡，初步檢查沒有外部入侵迹象，不排除自殺。金賽綸曾參演多部電影並獲獎，前途原本一片光明，可惜2022年涉及醉酒駕駛撞毀公物不顧而去，備受千夫所指，事業從此一蹶不振。

事後被檢測出其酒精濃度超出吊銷牌照標準，又事發於上班繁忙時段，輿論猛轟，除了被罰款，她不得不暫停所有演藝活動「反省」。奈何有人仍未知衰，反省期間又被踢爆喜愛夜蒲，瘋狂飲酒，形象再插谷底，結果被徹底放棄。

可能細路女唔識諗，又冇人扶佢一把，始終無法重啟演藝工作，開始自暴自棄，爆出怪異行為。去年大熱韓劇《淚之女王》收視爆升之際，外界傳出男女主角金秀賢、金智媛戲假情真，金賽綸忽然喺社交網上載一張跟金秀賢頭貼頭親密合照，疑似官宣自己先係正印，金秀賢在照片中則眼神迷離，引發轟動。

雖然她秒刪照片，金秀賢公司亦第一時間劃清界線拒認緋聞，但一個形象健康嘅男神，同一個不良少女竟然扯上關係，已引發外界無限聯想。

緋聞好不容易隨時間消散，詎料金賽綸驚傳香消玉殞，而且自殺之日，就係金秀賢生日之時。死忌即生日，生日即死忌，唔止大吉利是，背後會唔會另有隱情，引起議論紛紛。同日，金秀賢參演K-Pop天王G-Dragon全新綜藝節目首播，其演出好評如潮。姑勿論如何，一個形象健康、有叫座力、有演技嘅韓流明星，大家都不希望他被任何負面新聞所毀。