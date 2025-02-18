再演BJ票房勁收！雲妮絲維嘉打破自己最高票房紀錄

由美國奧斯卡金像影后雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）主演的愛情喜劇《BJ單身日記》（Bridget Jones）系列向來都是票房保證，第4集《BJ單身日記 : 我為仔狂》（Bridget Jones: Mad About the Boy）最近於全球上映，影片上周四（13日）於英國及愛爾蘭開畫即大受歡迎，首4日累積票房已高達1,180萬英鎊（約1.15億港元），打破續集《BJ單身日記：愛你不愛你》（Bridget Jones: The Edge of Reason）21年前創下的票房紀錄，成為英國史上最高開畫愛情喜劇電影！

除了自己打破自己的票房紀錄之外，新一集《BJ》亦擊敗同期上映的漫威（Marvel）超級英雄電影新作《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）的開畫票房，成為本周英國與愛爾蘭開畫票房冠軍。不過，「同片唔同命」新一集《BJ》不會於北美戲院上映，只會於影視串流平台播放。有英國影評人解釋指美國人向來不會關注《BJ》系列，首幾集於北美的票房成績均一般。