再演BJ票房勁收！雲妮絲維嘉打破自己最高票房紀錄

由美國奧斯卡金像影后雲妮絲維嘉(Renée Zellweger)主演的愛情喜劇《BJ單身日記》(Bridget Jones)系列向來都是票房保證,第4集《BJ單身日記 : 我為仔狂》(Bridget Jones: Mad About the Boy)最近於全球上映,影片上周四(13日)於英國及愛爾蘭開畫即大受歡迎,首4日累積票房已高達1,180萬英鎊(約1.15億港元),打破續集《BJ單身日記:愛你不愛你》(Bridget Jones: The Edge of Reason)21年前創下的票房紀錄,成為英國史上最高開畫愛情喜劇電影!

除了自己打破自己的票房紀錄之外,新一集《BJ》亦擊敗同期上映的漫威(Marvel)超級英雄電影新作《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America: Brave New World)的開畫票房,成為本周英國與愛爾蘭開畫票房冠軍。不過,「同片唔同命」新一集《BJ》不會於北美戲院上映,只會於影視串流平台播放。有英國影評人解釋指美國人向來不會關注《BJ》系列,首幾集於北美的票房成績均一般。