阿諾舒華辛力加兒子《白蓮會3》首次全裸上陣自言勁尷尬

荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的31歲長子柏德烈（Patrick Schwarzenegger）最近與BLACK PINK泰籍成員Lisa於劇集《白蓮會3》（The White Lotus 3）合作，而首集中作全裸演出。

柏德烈於劇中飾演一名「好色富二代」Saxon Ratliff，與家人一同入住泰國度假酒店，與弟弟一同在酒店「裸睡」的他與弟弟在床上傾「鹹嘢」，傾到興烚烚之時他即起身入洗手間內睇「四仔」自瀆。早前柏德烈受訪時已暗示會於劇中有裸露演出，他表示那場戲是他其中一場最喜愛的鏡頭之外，拍攝時好尷尬。此外，柏德烈表示之前在家庭聚會上將獲得演出《白》的好消息告知家人，聽聞喜訊後母親與他當場興奮得擁抱落淚，在旁的姊姊亦開心得落淚。

網民對他的全裸上陣感驚訝之外，日前出席首映禮看過兒子「全裸演出」的阿諾日前於社交網亦有講感受：「套劇好正！我發現佢（柏德烈）有裸露鏡頭後好意外，但有『其父必有其子』。大家唔好錯過，相信我。」阿諾於40年前在代表作《未來戰士》（Terminator）中亦有全裸露股演出。