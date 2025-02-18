王大陸疑偽造文書「逃兵役」被捕　目前偵訊中

台灣藝人王大陸傳出涉嫌逃兵役，疑似製作可以不用當兵的證明給兵役單位，約有十多人涉案，檢方今日（18日）發動搜索，王大陸遭到逮捕，目前由新北地檢署指揮刑事局偵辦中。台灣執法部門表示，偵二大隊今日執行新北檢指揮妨害兵役案件，其中犯嫌有知名藝人王大陸，全案尚在偵辦中。據悉，王大陸下午將會送新北檢。

檢方今早8點多指揮執法部門到王大陸位於台北市復興南路的住處發動搜索，據悉，王應門時相當驚訝，整個搜索過程持續約1個多小時，最後王被帶回偵訊，並查扣相關證物。執法部門目前正積極製作筆錄。

台媒就涉嫌逃兵役遭逮一事聯絡王大陸經理人，其經理人甚至掛記者電話、未多做回應，引發外界關注。

今年33歲的王大陸在2015年時演出電影《我的少女時代》男主角「徐太宇」爆紅，隨後前往大陸發展，如今傳出逃兵，恐對他未來演藝生涯產生影響。而事實上，王大陸早在2015年就被踢爆為逃避兵役才就讀大學，當年他被父親送到美國紐約報名軍校，一度累到哭，之後回台灣被發掘進入演藝圈，當時對外公開學歷僅有莊敬高職畢業，之後就沒有繼續升學，卻被爆料他低調進入嘉義稻江科技暨管理學院就讀，先是就讀傳播學系，隔年又重念表演藝術系一年級，當了2年大一生，更鮮少到學校上課，因此遭質疑耍特權逃兵役。

當時經理人表示，王大陸是怕影響其他同學才沒對外說明，而發刻意隱瞞，而王大陸本人也說：「我那麼年輕，有甚麼好躲兵役的？時間到了就會去當兵啊！」

王大陸今年一月於香港拍攝新片《無法饒恕》，剛過去的冬至、聖誕節和元旦都在香港過。

據台灣律師陳妏瑄指出，體檢時，提供虛偽醫療證明、家庭狀況或其他資訊，或故意毀傷身體或以不正當方法變更體位，藉以捏造免役、緩召等逃避兵役理由者，可能違反《妨害兵役治罪條例》，最高可處5年以下有期徒刑。