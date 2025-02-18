節氣雨水　養生要健脾祛濕

是日（2月18日）雨水，乃24節氣中的第2個節氣，此時天氣回暖，降水量開始逐漸增多，預示春天真正到來。春雨綿綿不僅帶來了蓬勃的生機，同時也帶來了濕氣，容易使人感到睏倦乏力，注意以下養生要點，才能擁抱盎然春意。

飲食清淡 健脾祛濕

雨水時節，由於空氣濕度增加，容易出現濕困脾胃的情況。因此飲食宜清淡，少食油膩、生冷、黏滯的食物，以免加重脾胃負擔。建議多吃健脾祛濕的食物，例如具有健脾利濕功效的薏米、紅豆、小米等；或者有助於促進消化，排除體內濕氣的冬瓜、白蘿蔔、芹菜、菠菜、蘋果、梨等。另外，也可以多吃香菇、木耳等菌類，增強免疫力之餘，也有助於祛濕。

早睡早起 適度運動

雨水節氣，陽氣逐漸升發，人體的新陳代謝也隨之加快。此時，應遵循「早睡早起」的原則，保證充足的睡眠，以適應自然界的變化。此外，適度運動也是必不可少，可選擇低強度的運動，例如散步、瑜伽、太極拳等，以不出汗為佳，可促進氣血循環，增強體質。運動時也要註意保暖，避免受寒感冒。

注意保暖 防倒春寒

與此同時，天氣變化多端、忽冷忽熱，容易引發感冒和其他呼吸道疾病。因此要注意保暖，以「捂」為主，使身體漸漸適應氣候變化，而「寒多自下而起」，故此時衣着宜下厚上薄，因為人體下身的血液循環要比上身差，容易受風寒侵襲。外出時可以根據天氣變化增減衣物，避免受涼。

保持心情愉悅

春季是肝氣旺盛的季節，容易出現情緒波動。因此在雨水節氣，要保持心情愉悅，避免過度緊張和焦慮。可以多聽紓緩情緒的音樂，多與家人朋友交流，或者培養興趣愛好，以調節情緒，保持良好的心態。