謝霆鋒啟德騷前最後充電機會　北京滑雪驚變蠟像

型男謝霆鋒闊別香港舞台25年，將於4月24日起再登上啟德體育園主場館舉行一連3場演唱會，成為首位在該新場館開騷的亞洲歌手。距離開騷仲有兩個多月時間，霆鋒爭取最後充電機會，過完滑雪癮後再全力籌備個唱，貫徹「Work Hard,Play Hard」的人生哲學。

之前在日本滑雪度新春度期的他，近日又被網民發現他滑到去北京南山滑雪場，不過有趣是他先後和兩位女粉絲影合照，儘管身邊不同人，但霆鋒無論在神態同甫士都如同定格一樣，同是雙腿擘開、雙手插袋及Chok到盡的表情，形同人肉蠟像毫無變化，相當神奇。

不過影完合照，霆鋒又回復活動自如，有網民拍攝到他在滑雪用品店購物，見他手指指貨品，似乎揀中心頭好，還有他被一塊印有「你今天真好看」的全身鏡吸引，從倒影中見他望實這字句，未知他是否亦有同感。

另外，霆鋒亦在網上分享滑雪英姿，並以新歌《逆行》為背景音樂，以往愛用單板滑雪板的他，今次「重拾舊歡」再腳踏雙板滑雪板，見他在雪地上高速滑行，且挑戰難度，輕易越過障礙物，被網友大讚：「好帥，被他的笑容所溫暖。」但就嫌他的兔耳帽太可愛，不襯走型格風的他。