荷里活電影配樂大師Hans Zimmer宣布5月來港開騷

憑《獅子王》（The Lion King）與《沙丘瀚戰》（Dune）兩次奪得奧斯卡最佳原創配樂的荷里活電影配樂大師Hans Zimmer，繼2019年於香港首次開演奏會大受歡迎後，宣布再次來港，今年5月14日假亞洲國際博覽館舉行《Hans Zimmer Live》，親自帶領樂團表演其電影配樂名作！Hans於社交網站拍片表示：「Hello，我係Hans Zimmer，我好興奮可以嚟亞洲開巡迴騷，向大家展示一個精彩嘅表演，希望快啲同你哋見面。」

德國出生的Hans由80年代出道至今，配樂作品超過150部，以融合傳統古典與尖端電子風格聞名，其中膾炙人口的包括《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列、《帝國驕雄》（Gladiator）、《狂林戰曲》（Thin Red Line）、以及與英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）合作的《蝙蝠俠》三部曲（The Dark Knight Trilogy）、《星際啟示錄》（Interstellar）、與《潛行凶間》（Inception）等。