王大陸傳搵專業集團逃兵役　疑扮病呃醫生手法曝光

台灣男星王大陸今早（18日）涉嫌偽造文書逃兵役遭到逮捕，同案約11人涉案逮捕，目前全案尚在偵辦中，其經理人亦多次掛電話拒絕回應。

據悉，王大陸為逃兵役，私下搵嚟專門集團喺背後下指導棋，並豪砸新台幣100萬（下同，約23.74萬港元），喺集團建議下假扮心臟問題，並以此騙過醫生開出診斷證明，逃過兵役。據了解，該集團專門協助唔想服兵役嘅役男逃兵，但集團收費會睇人開價，若係普通民眾，收費標準約10萬至20萬元（約2.37萬至4.75萬港元）不等，但王大陸頗負盛名，因此委託時集團開出100萬高價，王亦欣然應允，並依據集團指導取得醫生診斷證明逃過兵役。

北市政府兵役局表示，按照兵役法規範，役男的緩徵年限為33歲，可以用就學等名義暫緩入伍服役，但王大陸設籍於台北市且已滿33歲，因此已通知並安排王大陸於今年3月的梯次入伍服役。

外傳王大陸以造假的醫療證明，想向兵役局申請役男體位複檢，盼以此「免役」不用入伍。對此兵役局則表示，若役男要申請複檢，必須要透過區公所提出申請，就目前了解，他設籍的區公所尚未收到申請。

據台媒了解，逃兵役的役男多為富二代，不少人畢業於名校與私校，疑似是學長、學弟之間互相口耳相傳、推薦偽造病歷的集團。