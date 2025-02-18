楊過小龍女神仙眷侶童話破滅 陳曉陳妍希從愛到分全紀錄

陳曉和陳妍希今日（18日）官宣離婚，婚姻走到盡頭，結束8年婚姻，「雙陳」曾經甜蜜過，小龍女配楊過曾是一時佳話，現灰來回顧一下他們的情史，實在令人唏噓！

2013年8月，陳曉、陳妍希合作《神鵰俠侶》。

2014年1月，《神鵰俠侶》新「楊過」、「小龍女」陳曉和陳妍希結伴亮相2013微博之夜。

2014年5月31日，陳曉社交網為陳妍希慶生：「姑姑，生日快樂！」陳妍希回覆：「謝謝過兒，我的禮物呢？」

2014年7月5日，陳妍希為陳曉慶生，「瓦滴pass，生日快樂！」

2015年5月31日，陳曉第二年為陳妍希慶生，「姓陳的，別東張西望，就是說你！生日快樂！」陳妍希回覆：「姓陳的叫誰呢？」

2015年7月5日，陳妍希為陳曉慶生：「pass no pass，生日都要過！祝陳先森，生日快樂！」陳曉回覆：「姑姑！你有沒有甚麽小名？」

2015年8月26日，兩人被拍到6月1日上海、7月3日北京-天津、8月16日三次約會，並在8月16日北京入住同一個房間，戀情曝光；當天，陳曉經理人承認戀情，但表示這是藝人的私生活，自己也不大了解，陳曉現在在拍戲，具體情況會由他本人說明。

2015年8月27日，陳曉、陳妍希分別在社交網發了一半心，官宣戀情。陳曉文案：「總有一天，你會跟我姓。」

2015年9月，陳妍希說年初陳曉到台灣工作相約吃飯才擦出愛火，3月對方發來一條告白信息，才決定交往；同月，兩人被偶遇到在巴黎約會。

2015年10月，兩人在西班牙約會，有陳曉求婚的消息傳出，陳妍希回應：「現在真的很享受快樂戀愛的喜悅，有進一步消息一定會通知大家」幾日後，有消息稱陳曉在法國塞納河租下了一艘遊船，遊船上鋪滿玫瑰，用3D打印給姑姑做了一尊塑像，向陳妍希求婚。

10月27日，陳曉經理人承認求婚：「確實求婚，很享受戀愛的幸福感，也很珍惜。有進一步消息會第一時間告知大家！」

10月29日，陳妍希回應求婚：「很驚喜很感動，意想不到。」

2015年12月9日，兩人被拍到回合肥老家見父母親戚，在公園內熱吻；12月10日，兩人公開戀情後首度合體亮相活動，十指緊扣甜蜜挽手。

2016年2月6日，陳妍希帶陳曉過年回台灣見父母。

2016年4月，陳曉、陳妍希婚期定在7月。

2016年7月5日，陳曉、陳妍希在合肥領證，官宣領證喜訊的同時，公布了陳妍希懷孕的消息，陳曉：「16.7.5，從今天起，你是我妻子，期待一個新生命的降臨！」陳妍希：「從今以後我們仨。Ps 老公，生日快樂。」

2016年7月19日，兩人舉辦婚禮，陳曉伴隨《名偵探柯南》音樂出場，則乘小船緩緩而來。7月22日，兩人在台北舉行歸寧宴，以「女神的花園」為主題。

2016年12月20日，陳妍希官宣生子喜訊：「感『小星星』成為我們家的一分子，願你從今以後平安喜樂一閃一閃亮晶晶。」陳曉轉發：「出拳的那小子，希望你堅強，要聽媽媽的話。」

2017年5月20日，陳妍希首次晒兒子小星星的背面全身照。

2017年7月20日，陳曉、陳妍希一家三口現身機場；8月，陳曉現身新劇宣傳，陳妍希和兒子在酒店等待。

2018年1月，陳妍希表示和老公每天都是情人節，計劃等一兩年後再生二胎。

2018年5月31日，陳曉為陳妍希慶生，「老婆生日快樂！必須健康！平安！開心。」7月5日，陳妍希卡點13點14分為陳曉慶生，「願你的眼中始終閃耀着星星，陳先生，生日快樂。」

2019年5月31日，陳曉為陳妍希慶生，「祝老婆生日快樂！平安，健康，順心更希望你耗時近兩年的作品能早日讓觀眾看見，你的努力，我自愧不如，真不是刻意捧你。」

2019年7月3日，有知情人士爆料稱陳曉最近和陳妍希鬧矛盾，陳曉生氣直接把兒子送到老家讓父母照顧，而陳妍希則一直忙工作。有媒體向陳曉方工作人員求證，對方否認。

2019年7月5日，陳妍希為陳曉慶生，「日夜拍戲的陳先生辛苦了。願你每日都能睡個好覺，願你的付出都能有所得到，生日快樂」，陳曉轉發。7月18日，陳妍希出席活動否認與陳曉婚變，透露正打算生二胎。

2020年1月，網友在百花迎春晚會綵排現場偶遇陳曉、陳妍希，二人久違同框。

2020年5月31日，陳曉為陳妍希慶生，「老婆生日快樂，健康平安！我在‘執行任務’不能跟你們一起啃蛋糕了。」

2020年7月5日，陳妍希為陳曉慶生，「白天拍打戲，晚上還要陪星星玩打架遊戲的老公，辛苦了！一切安全第一，祝任務圓滿成功，生日快樂。」

2020年11月，陳妍希帶兒子探班陳曉。

2021年5月31日，陳曉為陳妍希慶生，「老婆生日快樂，健康、平安、快樂。」陳妍希回覆：「如此實在又低調的祝福，老婆聽了很是感動。」

2021年7月5日，陳妍希為陳曉慶生，「老公，生日快樂！願你天天都有懶覺睡。」

2021年11月，陳曉陳妍希與好友聚餐甜蜜牽手摟抱；12月21日，陳妍希曬出全家福為兒子小星星慶生。

2022年1月，陳妍希寫給兒子的歌《小星星》MV上線，兒子正臉首曝光，陳曉轉發打CALL。

2022年5月31日，陳曉為陳妍希慶生，「老婆生日快樂🎂願健康平安，新的一歲，一切順利，順心喝起來！！！」

2022年7月5日，陳妍希為陳曉慶生，「老公，每一年的生日願望都一樣，願你平安健康，快快樂樂的過好每一天」

2023年2月，陳妍希當《半熟戀人2》嘉賓，節目上分享了很多和陳曉的故事。

2023年5月31日，陳曉帶兒子為陳妍希慶生，陳妍希發博「願四十而不惑，從今往後不為小事煩惱，愛咋咋滴。」

2024年6月19日，陳曉陳妍希被曝婚姻破裂，新浪娛樂求證陳曉方工作人員，未收到任何回應。11月，陳妍希被偶遇戴婚戒逛商場。