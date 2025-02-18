日式珍饈百味　期間限定

高級日本料理永不乏捧場客，廚師發辧、鐵板燒和天婦羅等一向受歡迎，有日本餐廳因應周年、聯乘或地區食材入饌，紛紛推出期間限期菜單。即使是平民美食，也有不同的限定主題，豐儉由人。

宮崎食材

日本九州地區的宮崎，溫暖氣候、海岸和山脈等天然資源，盈育不少高質食材。荔枝角日式居酒屋即日至3月31日推出宮崎特色限定菜單，日向夏辛辣莎莎醬漬角切吞拿魚的醬汁將當地日向夏果肉、白色果皮和外皮完美融入醬汁內，香辛清爽。日本青椒香辣肉味噌以宮崎辛味噌炒煮，經典美味。其他有宮崎辛味噌卷、熟成間八配九州濃厚醬油、宮崎津本式活締熟成鯛魚配日向農園平兵衞汁、A4宮崎牛柳天婦羅及香烤肉卷飯團等。同集團的尖沙咀居酒屋同樣有宮崎美食，宮崎A5和牛朴葉燒伴牛蒡意大利醋、宮崎金桔魚麵、元祖Ogura南蠻雞頸肉和宮崎地頭雞腿肉炭火鐵板燒等，讓客人充分感受地道風味。

周年慶典

因應1周年，筲箕灣廚師發辦店於2月18日至22日、24日至25日推出本地珍味廚師發辦之旅，菜單9成食材來自本地，車蠔手握壽司難得一見，紅花蟹帶子卷以蟹肉和秋葵粒作餡，再配本地蔬菜蓉，香滑鮮嫩，其他有本地鮮魚翅茶碗蒸、本地龍躉釜飯和慢煮初生蛋等，盡嘗本地食材真味。

升級壽司

親民美食經名廚巧手，即時升級。連鎖壽司店早前請來米芝蓮一星割烹料理的名廚為餐廳打升級版料理。現時會供應特製松露香氣壽喜燒牛排和特製炙燒中吞拿魚腩配蘋果芥末醬，前者以壽喜燒配特製醬汁和松露油，後者將魚香和蘋果芥末醬融合，鮮而不膩，再喝一碗柚子香大蜆高湯，風味正濃。由2月19日起，就會有特製吞拿魚與生海膽海苔天婦羅配特製醬油和特製牛肉與生海膽海苔天婦羅配特製醬油，想吃就要留意喇！

雙子拉麵

趕時間醫肚，來一肚熱辣辣的拉麵，暖胃又便捷。中環過江龍拉麵店於即日至3月16日推出限定雙子拉麵，兩碗緊緊相連，盛載了辣味濃厚白湯拉麵和明太子豆乳雞白湯拉麵，前者以羅勒、芫荽、韓國一味粉和印度胡椒等調味辣粉調味，加上丹波地雞，辛香味濃。後者以雞白湯和豆乳融合，配柚子白味噌、秘製鹽醬汁和松露油忌廉，伴以明太子變出櫻花色調的湯汁，分外搶眼，無論是情侶又或閨密分享，一樣無問題。

料理匠人集合

日本廚師以認真出名，當地亦有很多名廚和名店。中環現代居酒屋於2月23日和東京二星米芝蓮餐廳大廚，以及甜品咖啡店的師傅合作，主辦兩場限定料理活動。上午11時開始會有多款吸睛的刨冰甜點，創作出「由紅豆至蛋白脆餅」、士多啤梨布斯特忌廉和栗子蒙布朗大福。晚上6時就有八手聯乘晚宴，享用烤甜薯、發酵大白菜、鹽焗蘿蔔、南瓜意式餃子和燉牛尾等菜式，充分感受到大廚們的手藝。