2025香港旅遊博覽會 花蓮館打卡送機票

【特約報道】一年一度的香港旅遊博覽會2025將於2月20日至23日在香港會議展覽中心舉行，匯聚超過300個展位、逾百個來自全球各地的參展商，當中包括剛於去年推出直飛香港航班的台灣花蓮。今年花蓮縣政府觀光處（展位：5C-L01）特意打造了花蓮形象館，聯同35名當地旅遊業者，全方位呈現花蓮的旅遊特色和文化體驗活動，參加打卡活動更有機會贏取免費機票去旅行！

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次博覽會精心打造的花蓮形象館，將與花蓮旅遊業者如雲山水民宿、儷庭旅行社和新光兆豐休閒農場等共35人於展場詳細介紹花蓮特色及最新優惠，無論是戶外運動、大自然觀光、還是深入原住民部落等應有盡有。另外，花蓮一年四季如春，每月活動接連不斷，例如2月28日舉行的「七星連珠Hualien Starry Night」，透過星空導覽欣賞7個行星連成一線的天文奇景，現場還有爵士樂伴奏享受浪漫之夜。大農大富平地森林園區更於3至4月展開賞螢季，為全台最早可捕捉螢火蟲的蹤迹的地方，另一賞螢勝地「鯉魚潭」則於5至6月開始。

踏入7月暑假季節，花蓮推出多個大型夏日活動，例如太平洋左岸最具指標性的原住民族活動「2025年太平洋南島聯合豐年節」，由7月18日起至20日為期2天，結合傳統歌舞、特色美食和手工藝品等，感受花蓮原住民獨有的文化和活力。與此同時，台灣最大規模夏季水上活動「2025年知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動」亦將於7至8月登場，一同歡樂消暑。另有於8月2日及23日舉行的「花蓮星光音樂會」，帶來難忘的音樂饗宴。至於秋季則迎來金針花季，盛開期為8月至10月，黃澄澄的花海滿山遍野，讓人目不暇給。另外，場館內也有打卡贏機票、參與互動遊戲獲取精美手信和特色美食試吃等精彩活動，讓到場人士滿載而歸。