本日日本：建築名師操刀　瀛住不一樣的空間

對住宿有要求的旅客，挑選酒店旅館除看重品牌外，負責的建築師同樣值得留意。由名師操刀的設施往往有着不一樣的空間及氛圍，帶來獨一無二的住宿體驗。日本沖繩古宇利島早前開幕的海景度假村，便找來近年備受關注的建築師長坂常孭飛，以「可以住宿的庭院」為概念，打造了與大自然融為一體的下榻享受。另外兩位大師今井健雄及橋本夕紀夫旗下工作室亦分別參與了岡山縣和福井縣的新旅館設計，令人想先住為快！

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露台為主 最佳景觀

提起日本炙手可熱的建築師，負責人氣咖啡連鎖店Blue Bottle Coffee等店鋪設計的長坂常肯定是其一，他最近的話題之作是上年在古宇利島登場的住宿設施YAWN YARD Kouri Island。以「可住宿的庭院」為概念打造8間客房，共有4種房款，最大面積為92平方米，獨特之處是客房將露台作為中心設計，以享受該島最美海景及山景作起點去考量，打造寬敞的半戶外空間，讓住客好好地親近大自然。客房內部大量使用了日本檜木，營造出一種與自然共生的居住氛圍。房間內還設有一個鋪設琉球榻榻米的小和室，住客可在這裏品茶、閱讀，享受片刻寧靜。家具方面亦很講究，使用了琉球石灰岩製作的吧台和紅磚色矮桌、當地木材炮製的椅子、及為庭院設計的可攜式燈具Yard Lamp等。餐飲方面，邀請到沖繩知名料理家上江田崇設計菜單和餐具，晚餐有阿古豬火鍋、烤黑毛和牛或島嶼蔬菜料理三選一，配以沖繩知名的泡盛，可在露台輕鬆自在地享用。房價（2人入住）每晚¥36,000起（約HK$1,800）。

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百年別邸 新舊交融

日本岡山縣倉敷美觀地區以保存完好的江戶時代建築聞名，不過周邊的酒店旅館有限，令於上年年底登場的住宿設施Yoruya備受注目。該旅館有13間面積由30至76平方米的客房分布於4幢建築內，當中有兩幢為新建建築（分別各設有Maisonnette漆喰和Maisonnette煉瓦兩種客房），另外兩幢設有Suite、 Junior Suite、Standard客房及餐廳酒吧的則是建於約 110 年前的和服店別邸。負責經營的單位特別找來擅長傳統建築改裝的今井健雄建築設計事務所出手，空間設計則由著名設計師緒方慎一郎開設的SIMPLICITY操刀，保持現有建築改造部分和新建築之間的和諧，而整體空間的設計概念則取自昔日凝聚家族的「火之座」為主題，設施內有一條Hiyasai小巷連接4幢建築。住宿方面，最大面積的Suite套房擁有寬敞客廳和挑高天花板，並配有面向坪庭的半露天風呂，而兩款Maisonnette客房同樣享有半露天風呂和專屬庭園。此外設有16個座位的餐廳及對外開放的酒吧Bar Yoruya，帶來豐富的口味選擇。房價（2人入住）每晚¥75,020起（約HK$3,751）。

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星光熠熠 品味藝術

去年於福井縣吉田郡永平寺町開業的旅館歡宿緣ESHIKOTO，同樣有名師壓陣。旅館由陶瓷藝術家和雕塑家內田鋼一負責監督和藝術策劃，共有8 幢別墅，分為Zen、Ryu與Jou 3種類型，面積近100平方米，別墅內展示了從鎌倉時代到當代的藝術作品，而家具由名店The Conran Shop挑選。所有別墅均設有天然溫泉水的半露天浴池，你可邊欣賞九頭龍川不斷變化的景色，邊盡情享受浸泡樂趣。至於餐飲設於另一幢建築之內，其中酒吧「Bar刻」找來著名建築師橋本夕紀夫的工作室監修，三面玻璃幕牆讓客人彷彿置身於水面上，打造出與別不同的放鬆空間，並由著名調酒師安川翔太擔任總監，提供日本產威士忌、琴酒以及吟釀酒調製的雞尾酒。另外，著名餐廳「馳走En」遷移至此並以「日本料理En」為名重新開店，由曾獲米芝蓮一星的小松辰平主理，而每逢店舖的定休日，會有曾連續三年入選法國餐廳指南、原已閉店的法國餐廳cadre接手營業，為住客帶來驚喜。房價每人每晚¥43,000起（約HK$2,150）。