藝人蔡卓妍(阿Sa)與韋羅莎是幼稚園同學,兩人去年難得在電影活動中重遇,近日她們再次在衛詩雅的婚宴上喜相逢,兩人把握機會合照,並重現幼稚園的一幕,韋羅莎將兩人現在及小時候的照片拼在一起,放在社交網的限時動態中,並寫道:「Time flies, but thankfully we are doing well, Love you」阿Sa亦有repost並回覆:「幼稚園老best, Love you」兒時照片中她們穿上同款的長裙並攬着一黑一白的枕頭,樣子變化不大,阿Sa的笑容跟現在一模一樣,相當可愛。