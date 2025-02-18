倪樂琳自爆家底厚收成萬銀利是　楊梓瑤目標買6位數包包

無綫今日（18日）舉行「乙巳年新春團拜嘉年華」，電視廣播有限公司行政主席許濤率一眾高層及應屆港姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤和友誼小姐王汛文齊齊出席，跟一眾同事欣賞舞龍醒獅表演，又大派朱古力金幣和玩遊戲，場面熱鬧。主席許濤在台上致新春有感而發：「TVB嘅力量係來自各位員工，無論市場逆境或挑戰，只要大家團結，就可以好似過往57年一樣，繼續創造好多嘅輝煌。」

3位港姐齊齊受訪，笑言有趁機狂摸獅頭沾運氣，希望事業順利兼發大財。楊梓瑤表示首次在港過農曆年，笑指𢭃到的利是比以往在北京及荷蘭是多很多：「北京唔係好流行派利是，今年喺香港就𢭃咗4位數字利是，會儲起佢。（買包包？）得幾千唔夠。（心水包包幾錢？）想買嗰個要10幾萬，儲到60歲先買到，哈哈！」她透露過年期間工作不多：「主要食飽瞓、瞓飽食，肥咗4公斤，要開始做運動減肥、戒零食。」

至於倪樂琳和王汛文亦同樣𢭃得4位數字利是，倪樂琳坦言小時候的利是錢更厲害：「有萬零蚊，媽咪啲朋友畀好多，但大個咗，媽媽會話我哋啲仔女都大個咗，免啦、免啦。」她透露稍後會出席不同慈善餐舞會，問會否趁機識男仔？她笑指都是抱住吃美食的心態為主：「因為民以食為天。」問到楊梓瑤若結識到男生便有人送包包？她坦言靠自己：「用自己賺嘅錢買會有成就感。」身旁倪樂琳即望向楊梓瑤指買包包送給朋友會更有成就感，楊梓瑤亦表示看中了一份數百元的禮物，預備作為對方的生日禮物。