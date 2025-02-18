東冲有料到：又一宗Amazing Thailand事件

今時今日泰國有3位「不是人」人氣非常旺盛！除了之前介紹過的Pop Mart Lapupu及侏儒河馬，不得不提的還有某甜品品牌的吉祥物牛油熊仔Butter Bear。該品牌由已故影星嘉玲的家族經營，剛推出市場時市場反應一般，但後來品牌讓熊仔吉祥物走擬人化路線，由工作人員穿上熊仔服裝出席不同場合，甚至推出MV及炮製生活小故事，令人覺得栩栩如生，現時只要在商場出現時，便恍如巨星出巡般萬人空巷。親身經歷係於某商場外看到高級轎車，正疑惑車上名人或明星乘客是誰之際，便看到飾演牛油熊仔的工作人員出席完商場活動後，在一班高大威猛的保安陪同下登車離開，絕對是VIP級待遇。

除了甜品，牛油熊仔最近再下一城推出了周邊產品，並且更被CP集團相中，於便利店亦有相關產品發售，並在某商場更設有主題小屋讓粉絲朝聖。除了泰國本土，亦吸引了不少中、港、台粉絲追捧。

作為一位男性，我對這股牛油熊仔熱潮有點費解，但能擁有如此高的人氣，也不得不說句Amazing Thailand！前往見識其主題小屋時，目睹不少女旅客到此打卡，合照過程流露出幸福的笑容，非常興高采列。可能這就是所謂的泰國軟力量吧！

胡慧冲