鄧麗欣歌手演員身份難選擇　精神分裂：why not both

電影《紅豆》正是以九龍城一間舊式糖水舖為背景，講述了一個關於家庭、愛情與選擇的溫情故事。任達華在電影中的角色，透過糖水舖的故事，展現了香港濃厚的人情味，他說：「好多愛情故事、人情味嘅事情喺香港發生，借電影故事，講出香港大環境嘅人情味永遠存在。」

戲中飾演潮汕家庭長女的鄧麗欣 （Stephy），在愛情與家人之間，選擇照顧家業放棄愛情，她說：「我嘅角色係放棄自己夢想，成全父母夢想，我認為家人是最重要，我會留下支持家人，並解決問題。如果我係『承業』（鄧麗欣角色），一樣會選擇家庭，家庭對我嚟講好重要，選擇唔只係為家庭，係為咗佢所珍惜，生命之中最重要嘅部分，因為人生充滿咗決擇，選擇冇特定答案對與錯，按照自己當刻覺得重要及珍貴嘅事情，勇敢作出決定，都係啱嘅決定，所以我支持『承業』繼續去選擇留守幫屋企人，繼承其家業。」

她又說對家庭或自己珍惜的都會堅守，認為人生出現的選擇實在太多，其實不急於去揀以為自己想去完成的夢想，夢想可以很長遠，選擇放棄當刻認為重要的事情，但其實路的另一端有另一個選擇等着，只是當刻選擇了重要的事情，會憑直覺去選擇。沒有一個選擇是錯誤的選擇，只要勇敢踏出一步去選擇，所選擇就會是正確，。

Stephy被問到在演員、歌手中如何選擇？她笑言：「我快要做演唱會了，但現在正做《紅豆》宣傳，我怎麼選呢？我真的很分裂，演員及歌手的身份是分不開的，所以我不需要去選擇，why not both!」