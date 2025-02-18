周柏豪自掏腰包母校搞歌迷聚會　粉絲大嗌唔畀除衫

歌手周柏豪近日回到中學母校搞歌迷會活動，現場約有200人，相當墟冚，他身兼主持人，又跟歌迷唱歌唱及大玩遊戲，還一對一合照，相當寵粉，柏豪將當日的照片放社交網，並發文分享感受：「我真的佷快樂！能夠把你們帶我的母校，我成長的地方，這次歌迷會的活動別具意義，感謝你們的遵守秩序和合作，讓整個活動都能夠非常順利完成，感謝活動內外愛我的你們，感謝你們的愛，我也愛你們。」

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今次是柏豪自掏腰包搞活動又捐錢做慈事，可謂出錢出力。他講到今次活動緣由時表示：「點解要返嚟母校搞呢個party，其實我想咁樣做好耐，但一直未有機會同時間，但今年適逢我母校30周年嘅校慶，我讀呢間學校時，我係第二屆學生，但第一屆嘅時候係未有校舍，係借人學校去讀書，我當年未入學，第二屆嘅時候，正式起好，我算係呢個校舍第一屆學生，所以我係同呢間學校一齊成長，所以我好想同大家介紹呢個地方，同畀大家入嚟感覺吓同認識吓。」

他稱由於是學校，呼籲歌迷們要守規矩，有粉絲笑言：「唔好除衫。」柏豪即說：「呢度係學校嚟㗎！演唱會都由得你哋，學校嚟㗎。勤儉忠信呢四個字，你邊樣做到。勤力做到係咪，勤力背歌詞。咁儉呢？」有粉絲大嗌：「只買$380嘅飛。」柏豪笑謂：「咁都好，多謝支持。」現場柏豪自爆女兒芯芯很容易呷醋：「有時佢睇我嘅MV，佢會問嗰個女仔係邊個，嗰日我拖住楊千嬅，佢問我點解你要拖住佢，我同佢講呢個係一個表演，即係你喺學校跳舞時候都會拖住你隔離個同學，佢就嗯，佢梗係呷醋先問，唔會無端端問。（你好Enjoy畀囡囡追問？）梗係啦。」

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