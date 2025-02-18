陸浩明話拍拖經驗多等於濫交　姚子羚：你太膚淺！

無綫全新辯論形式綜藝節目《今晚乜都拗》，本周評論題目分別為：周一「應唔應該催好朋友還錢」、周二：「應該揀拍拖經驗多定拍拖經驗少嘅伴侶」、周三「被新上任嘅直屬上司處處針對，應唔應該辭職」、周四「單身好啲定結婚好啲」，及周五「速食文化對現代人嚟講係好定唔好」。

談到本周特色，絕對要數主持森美的「花式自殺」，他突然爆出一句：「（一齊第一次睇彩虹）真係好美好，我（嗰次睇完彩虹）返到屋企，我老婆就係話：『我同其他男人睇過』！」說畢露出「嬲嬲豬」表情，令人捧腹；當其中一名「包拗谷友」感嘆婚姻比職場更殘酷，就算遭老婆處處針對，作為老公亦不能「辭職」時，森美即意有所指謂：「我唔敢Yeah你（話你講得好），我真係唔夠膽Yeah，但你聽落有啲意思，有啲意思！」隨後又在其他集數中爆出：「婚姻根本就係攬炒！」配以似是而非的表情，更覺耐人尋味。

至於「應該揀拍拖經驗多定拍拖經驗少嘅伴侶」話題時，正方嘉賓胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚、梁競徽，反方嘉賓有陸浩明（6號）、林秀怡及周奕瑋，當中豹嫂及6號語不驚人死不休特色，與同樣言論出位的子羚齊齊爭拗「濫交」定義，相當爆笑！6號為了強調「A0」可貴之處，直指經驗多的拖友可能涉及「氾濫性地交往」，話語一出，即引起豹嫂及子羚強烈反對，豹嫂：「冇拍過拖，唔代表佢冇性經驗」，子羚：「唔應該用拍拖經驗，去定一個人係咪濫交」，子羚更直斥6號：「少年你太膚淺」；豹嫂另外還以身體語言直白指出男人偏向以下半身思考，所以若找有經驗的姐姐拍拖會更好，相當大尺度。梁競徽則曲線自爆未婚前相當貪玩：「我老婆曾經講過一句說話：『我慶幸梁生你要玩已經玩過晒』！」