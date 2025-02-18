黎瑞恩生日公布大計　下半年登台開唱演舞劇

2月18日是黎瑞恩（小恩子）正日生日，日前她到新城廣播接受錄音訪問，台長程凱欣專程送上生日蛋糕為壽星女慶生，令她相當驚喜又感動。小恩子許願及切蛋糕後，提到生日願望：「希望大家和和平平、大家開開心心，最重要身體健康。一對仔女都有同我慶祝，但我叫佢哋唔使買禮物畀我，因為都係用我錢買，等佢哋賺到錢先買。」談到新一年大計，她透露下半年會四出登台，又會開演唱會和舞台劇，笑言是驛馬星動。

節目中，小恩子暢談她的演藝事業、慈善工作以及夢想，她這顆善心，是從小受到父母和老師的教導，認為幫助他人是理所當然的事情：「做善事唔係話一百個人，或者二百個人一齊去做先叫善事，日常生活中，拖老人家過馬路或者幫人影張相都係善事。」她指自己的理想世界是希望大家和睦相處，大家都開開心心、平平淡淡，因為平凡是福。」

她有一個宏大的願望，就是建立一個「老人樂園」，讓長者們安享晚年：「我希望啲老人家可以喺呢到同朋友一齊生活，得閒跑吓步、游吓水，又有職員睇住。」又解釋：「呢個構思係唔知邊到睇到個老人村，啲老人家喺晒入面住。我哋老咗又唔想打擾啲仔女，咁成班朋友都一齊老，我哋話不如去泰國起間屋，每個人有獨立房，食飯就一齊。」

經常周遊列國的小恩子，除了擁有私家車及電單車牌，最令人意外的，她現正在考旅遊巴牌，她笑言：「因為我有架好大嘅旅行車，其實用私家車牌都揸得，但我想再揸架大部啲，所以要考旅遊巴牌，但我未考到。」