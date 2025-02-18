吳鎮宇表情失控喪鬧學員　為賺阿仔學費被迫開工？

內地選角真人騷《演員請就位3》 正式開播，一班年輕演員在導師們的指導下接受市場與觀眾的考驗，然而比起演員們的「騎呢」表現，觀眾的目光似乎更着眼在導師吳鎮宇的各種「生動表情」上。

繼上一季的毒舌批評後，鎮宇在今季雖然有所收斂，但表情管理方面依然被指失控，被網友稱為「行走的表情包供應商」。例如新生代張嘉元表演時自行更改內容之餘，更表現「甩轆」，鎮宇即「炆憎」批評，更毫不掩飾以表情直接表達了他的無語和失望態度。當被問到對演員的表現時即「揦埋口面」沉思，最後欲言又止地以一句：「不懂…沒甚麼感受。」作回應。至於面對部分演員的油膩又尷尬的演技時，他的應對方式更是讓人捧腹大笑，一時合埋雙眼「冇眼睇，一時又眉頭深鎖連退幾步，差在未直接將感受寫在面上。網友看完後除了哈哈大笑，更有人跑到鎮宇兒子吳費曼的社交網留言：「是你太花錢了嗎？為甚麼吳鎮宇要上這類型的綜藝？」結果即引出費曼本尊回應説：「一語驚醒夢中人：「有沒有可能他上節目是因為喜歡罵人？」隨後費曼亦跑到爸爸的社交網闢謠，大爆鎮宇花費在衣服上的費用比自己的學費還要高。

至於內地影業公司老闆于冬的太太金巧巧亦有份參與今季《演3》，她日前因事遲到，導師楊曉培即問她遲到原因，不過惠英紅卻要求她先跟在場的其他演員道歉，此時金巧巧卻想解釋原因，即被惠英紅喊停說：「我不想聽理由，我先想聽你説『對不起，我遲到了！』」金巧巧立即説：「對不起老師，確實是我遲到了。」她解釋早上到場後才發現忘了帶服裝，要返家取回因此遲到，被楊曉培質問她昨晚去了那裏？金巧巧即尷尬並鞠躬說：「我覺得理由都是理由，就是錯了，各位老師，各位同學，實在對不起，讓大家久等了，抱歉。」此時惠英紅表示接受她的道歉，但希望不要有第二次。